Война не должна закончиться за счет территориальных уступок Украины.

Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Есть позиция Украины, которая четко фиксирует: вы не можете закончить войну за счет Украины без разрушения международного права. Если вы готовы к разрушению международного права, то пожалуйста, давайте об этом говорить", - сказал Подоляк.

Он также напомнил об официальной позиции России - передаче всей территории четырех оккупированных украинских областей.

Подоляк заявил, что кроме российской и украинской позиции других официальных предложений по поводу завершения войны пока не поступало. Хотя избранный президент США Дональд Трамп призывал к немедленному прекращению огня, а его команда, по данным СМИ, прорабатывает вариант завершения войны по линии фронта. Однако Подоляк дал понять, что против такого варианта, так как, по его мнению, прекращение огня позволит РФ подготовиться к новой войне.

"Потому что Россия недореализовала эти задачи, которые она перед собой поставила, и, безусловно, эти задачи значительно шире, чем захватить часть Донецкой или Луганской областей. Поэтому перейдем к тому, что сегодня официальных предложений, как это все завершить, нет. Кроме официальной позиции Украины и официальной позиции России", - сказал Подоляк.

Ранее Reuters написало, что все потенциальные планы Трампа по Украине сводятся к формуле "территориальные уступки без членства в НАТО".

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