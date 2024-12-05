Вчера заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что сейчас позиции Украины и России несовместимы. И в целом это верно: Киев и Москва диаметрально противоположно видят условия завершения войны.



Однако есть один пункт, в котором позиции и Банковой, и Кремля совпадают, причем вплоть до конкретных формулировок.



"Нам не нужен Минск-3", - говорят и у Владимира Зеленского, и у Владимира Путина, подразумевая, что руководство стран не устраивает просто заморозка войны путем введения режима прекращения огня, как это произошло в 2015 году на Донбассе. И Киев, и Москва хотят завершения войны через "окончательное решение" тех вопросов, которые их интересуют, с полноценным юридическим оформлением для достижения "устойчивого мира", а не перемирия.



Об этом, в частности, говорили Путин и Сергей Лавров, об этом постоянно повторяют Зеленский, Андрей Ермак и другие представители украинской власти.



Так, рассказывая о визите Ермака в Вашингтон, американские СМИ пишут, что украинская сторона высказала готовность начать переговоры с РФ о мире, но при этом заявила, что "это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не отвечает интересам ни США, ни Украины".



Собственно, примерно в таких же формулировках излагают позицию и представители российской власти.



Проблема, однако, в том, что под "устойчивым миром" в Киеве и Москве понимают очень разные вещи.



Украина прежде всего понимает получение гарантий безопасности через вступление в НАТО. Зеленский недавно завил, что готов согласиться на завершение огня по линии фронта, сняв требование выхода на границы 1991 года, но в обмен на вступление в Альянс. Есть мнение, что такая постановка вопроса - лишь попытка Киева изначально сорвать любые договоренности с Россией, которая требует нейтрального статуса Украины. Тем не менее, это отражает логику украинских властей: итогом войны должна стать ситуация, которая гарантировала бы, что РФ не нападет на страну снова. И вступление в НАТО в Киеве видят самым прямым способом решения этого вопроса. Правда, сам Альянс пока не очень хочет открывать свои двери для Украины, но это отдельный вопрос, который мы уже подробно рассматривали.

Что касается России, то ее условия "устойчивого мира" изложил лично Путин еще в июне 2024 года. Они включают нейтральный статус Украины, передачу России всей территории четырех областей, об аннексии которых РФ завила в 2022 году, фиксацию нового кордона как международно-признанной границы РФ, снятие с России всех санкций, "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.



Западные СМИ периодически пишут со ссылкой на источники, что российские власти готовы рассматривать в качестве компромисса отказ от требования передачи всей территории четырех областей, чтоб завершить войну по линии фронта и при условии вывода украинских войск из Курской области. Правда, официально такую готовность Москва пока не подтверждала. При этом Кремль постоянно делал акцент на неизменности как минимум двух условий: нейтрального статуса Украины и заключения полноценного мирного соглашения (а не перемирия) с юридическим признанием Украиной, а значит, и миром, новых границ России. Киев же категорически против последнего пункта, заявляя, что если он и согласится на остановку войны по линии фронта, то только без официального признания российской юрисдикции над захваченными территориями.

Итак, желание "устойчивого мира" есть у обеих сторон, однако условия его достижения противоположны. Поэтому ситуация может разрешиться, теоретически, тремя способами.

Одна из сторон идет на уступки, снимая свои требования и соглашаясь с требованиями противника. Однако, это возможно лишь в случае, если ситуация на фронте или внутри государства для одной из сторон радикально ухудшится. Либо если к уступкам одну из сторон принудят внешние силы. Стороны приходят к компромиссу, удовлетворяющему часть требований каждой из воюющих стран. Например, Россия соглашается со вступлением Украины в НАТО, а Украина признает новые границы по линии фронта и российскую юрисдикцию над захваченными территориями, после чего с РФ снимают санкции. Стороны соглашаются завершить войну на основе изложенного в плане Кита Келлога "нулевого варианта", который ни одно из базовых требований ни одной из воюющих стран не удовлетворяет: прекращение огня по линии фронта, мораторий на вступление Украины в НАТО, отсутствие международного признания территориальных завоеваний России. То есть не "устойчивый мир", а перемирие по "корейскому сценарию", которое, впрочем, как показывает опыт Кореи, тоже может быть очень долгим.

Пока ни Киев, ни Москва не демонстрируют готовности отказаться от своих ключевых условий. Однако в случае с Украиной у Запада есть рычаги влияния, чтобы заставить украинские власти принять условия, которые они принимать изначально не хотели. С Россией все сложнее. У Запада осталось не так уж и много незадействованных способов давления на нее, которые можно использовать без угрозы прямой войны между НАТО и РФ. Рычаги есть у стран глобального Юга, но не очевидно, что они захотят их применять для давления на Кремль в ситуации с Украиной.



Поэтому ключевым вопросом с точки зрения дальнейшего хода событий будет исход переговоров между США и РФ: сумеют ли они о чем-то договориться. Также, естественно, прямое влияние окажет ситуация на поле боя: сможет ли одна из сторон ее стратегически переломить в свою пользу, чтобы побудить противника согласиться с требуемыми условиями завершения войны. Либо если к каждой из сторон придет понимание стратегического тупика, куда зашла война, что может побудить начать поиск компромиссов на основе общего желания достичь долгосрочного устойчивого мира.