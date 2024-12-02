Верховный представитель ЕС Кая Каллас фактически выступила против завершения войны в Украине по линии фронта, которое предлагают соратники избранного президента США Дональда Трампа, включая его будущего спецпосланника Кита Келлога.

Об этом еврочиновница заявила вчера во время визита в Киев.

"Возможно, нам следует спросить себя, не полезно ли перемирие россиянам. Потому что Украине сейчас тяжело, но мы переоцениваем Москву: их экономика вступила в тяжелую фазу - санкции, дефицит, инфляция и нехватка кадров", - сказала Каллас.

Отметим, что в плане представителя Трампа по Украине Кита Келлога как раз содержится предложение остановки огня по линии фронта и затем старта переговоров по мирному урегулированию. За согласие на это с России могут начать постепенно снимать санкции.

Ранее конгрессмен Майк Уолтц, которого Трамп выдвинул на пост советника по нацбезопасности, заявил, что администрация нового президента США уже в январе начнёт заниматься урегулированием в Украине. Место за столом переговоров должны будут занять в том числе европейцы.