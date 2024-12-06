Лавров в интервью Карлсону рассказал об условиях для завершения войны и отношениях с США
Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое было записано в Москве.
Интервью опубликовано на странице Карлсона в соцсети Х.
Главные заявления Лаврова:
1. О возможных мирных договоренностях по Украине.
Ключевые условия, на которые может согласиться Россия:
- никакого вступления Украины в НАТО, никаких западных военных баз в Украине, никаких военных учений на украинской земле с участием иностранных войск,
- "необходимо учитывать все реалии на земле и факт вхождения в состав РФ четырех новых регионов",
- публичная отмена президентом Владимиром Зеленским указа о запрете переговоров с Путиным,
- "Киев должен отказаться от русофобской и антироссийской политики. Недопустимы законы, запрещающие русский язык, русскую культуру, российские СМИ, Украинскую православную церковь. Это нарушает обязательства Украины по Уставу ООН",
- Россия готова быть в числе стран, которые предоставят Украине гарантии безопасности.
2. Об "Орешнике" и "красных линиях" России:
- Россия не хочет усугублять ситуацию, надеется, что ее сигнал США в виде испытания "Орешника" был воспринят всерьез. Россия, испытав "Орешник", хотела донести до Запада, что будет делать все, чтобы защитить свои интересы,
- Россия готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника",
- заявления Запада об отсутствии у России "красных линий" и их сдвиге - "очень серьезная ошибка",
- Москва будет готова использовать любые средства для того, чтобы не дать Западу нанести России "стратегическое поражение".
3. Об отношениях с США и о ядерной войне:
- РФ хотела бы нормальных отношений с США и не видит причин, по которым страны не могут сотрудничать,
- "Мы не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Наша военная доктрина гласит, что самое главное - избежать ядерной войны",
- формула "никакой ядерной войны" отвечает жизненным интересам России и США, победителей в ней быть не может,
- Россия и США официально не воюют, происходящее в Украине является гибридной войной,
- Трамп - сильный человек, не любящий откладывать дела, он дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски.
Напомним, 4 декабря Карлсон приехал в Россию, чтобы поговорить с Лавровым об угрозе ядерной войны и возможности завершения конфликта в Украине после прихода к власти Трампа.
Война в Украине идет 1017-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.