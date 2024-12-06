Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое было записано в Москве.

Интервью опубликовано на странице Карлсона в соцсети Х.

Главные заявления Лаврова:

1. О возможных мирных договоренностях по Украине.

Ключевые условия, на которые может согласиться Россия:

никакого вступления Украины в НАТО, никаких западных военных баз в Украине, никаких военных учений на украинской земле с участием иностранных войск,

"необходимо учитывать все реалии на земле и факт вхождения в состав РФ четырех новых регионов",

публичная отмена президентом Владимиром Зеленским указа о запрете переговоров с Путиным,

"Киев должен отказаться от русофобской и антироссийской политики. Недопустимы законы, запрещающие русский язык, русскую культуру, российские СМИ, Украинскую православную церковь. Это нарушает обязательства Украины по Уставу ООН",

Россия готова быть в числе стран, которые предоставят Украине гарантии безопасности.

2. Об "Орешнике" и "красных линиях" России:

Россия не хочет усугублять ситуацию, надеется, что ее сигнал США в виде испытания "Орешника" был воспринят всерьез. Россия, испытав "Орешник", хотела донести до Запада, что будет делать все, чтобы защитить свои интересы,

Россия готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника",

заявления Запада об отсутствии у России "красных линий" и их сдвиге - "очень серьезная ошибка",

Москва будет готова использовать любые средства для того, чтобы не дать Западу нанести России "стратегическое поражение".

3. Об отношениях с США и о ядерной войне:

РФ хотела бы нормальных отношений с США и не видит причин, по которым страны не могут сотрудничать,

"Мы не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Наша военная доктрина гласит, что самое главное - избежать ядерной войны",

формула "никакой ядерной войны" отвечает жизненным интересам России и США, победителей в ней быть не может,

Россия и США официально не воюют, происходящее в Украине является гибридной войной,

Трамп - сильный человек, не любящий откладывать дела, он дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски.

Напомним, 4 декабря Карлсон приехал в Россию, чтобы поговорить с Лавровым об угрозе ядерной войны и возможности завершения конфликта в Украине после прихода к власти Трампа.

Война в Украине идет 1017-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.