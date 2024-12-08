Если Украина хочет закончить войну в 2025 году, ей, вероятно, придется пожертвовать частью своей территории. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

"Одни (украинцы - Ред.) выступают против переговоров с Россией, в то время как другие хотели бы жить в "маленькой Украине, но более счастливой и безопасной", - сообщает газета.

У Киева мало шансов вытеснить российские войска, поэтому разговоры о том, чтобы отказаться от возврата территорий военным путем "витают в воздухе".

"Эти территории, как мне кажется, настолько отдалились от нас психологически, что стали неукраинскими", - приводит газета мнение жителя Львова.

Издание при этом видит в вынужденных территориальных уступках Украины "преимущества для всех".

"Потеря кусков востока и юга была бы горькой для Украины, но обеспечила бы мир и прочную независимость. Владимир Путин получит украинский "нейтралитет", фактическое завоевание сухопутного моста в Крым и "победу", которую он может легко продать у себя дома", - говорится в статье.

Правда, издание сомневается, что, на данный момент, Киев и Москва к такому соглашению готовы.

Напомним, Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение с Россией, чтобы остановить войну.

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