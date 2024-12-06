59% опрошенных американцев поддерживают начало Украиной мирных переговоров ценой уступки РФ территорий - опрос
Большинство опрошенных американцев (59%) поддерживают начало Украиной мирных переговоров ценой уступки РФ территорий.
Об этом свидетельствует опрос Института Рональда Рейгана.
Так считают и сторонники новоизбранного президента Дональда Трампа (63%), и сторонники вице-президента США Камалы Харрис (55%).
Относительное большинство (41%) считает, что в настоящее время Россия выигрывает войну (45% среди избирателей Трампа). 24% считают, что выигрывает Украина (29% среди сторонников Харрис, 21% - Трампа). 22% полагают, что ни одна из сторон не выигрывает.
Существенное отличие между республиканцами и демократами в вопросе поставок оружия - среди сторонников Харрис "за" 74%, а Трампа - только 42%.
В целом же продолжение военной помощи Украине поддерживают больше американцев - 55% против 35%. Хотя в прошлом году было 59%.
Чаще всего противники помощи обосновывают это тем, что эта война не касается США - 33%.
Большой процент американцев (78%) опасаются расширения войны на страны НАТО, а также вторжения других авторитарных режимов в демократические страны (75%).
Напомним, согласно опросу американской компании Gallup, 52% опрошенных украинцев считают, что Украина должна быть готова уступить часть территории в обмен на мир.
По данным КМИС, доля украинцев, согласных отказаться от территорий ради окончания войны, за год возросла в три раза.