Во вторник, 17 декабря, в Украине идет 1028-й день войны с Россией.

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Последние новости

9.54 Взрывы в Киеве. Воздушные силы сообщают о беспилотнике.

9.18 Военные паблики пишут, что это первые видео северокорейских солдат в Курской области.

На одном из роликов предположительно корейца снимает укранский дрон.

На втором - общение, как утверждается, солдата КНДР и чеченца из кадыровского «Ахмата». Они разговаривают в основном на смеси языка жестов и английского (в случае тувинца или бурята это был бы русский язык).

Напомним, корейские военные уже вступили в бои в Курской области.

9.00 Украинские войска «празднуют мрачное Рождество» в Курской области, пишет британский журнал The Economist.

Российская армия усиливала давление еще до того, как в бой вступили солдаты КНДР.

«У россиян огромное преимущество почти во всем — в численности, артиллерии, технике. Они эффективно чередуют механизированные атаки с пехотными. Украина уже потеряла примерно половину территорий, которые ранее контролировала», - пишет издание со ссылкой на майора ВСУ Ивана Бакарева.

По его словам, проблемы начались, когда в конце сентября элитные подразделения были заменены менее опытными. Теперь россияне пытаются окружить основные силы украинцев, атакуя с восточного и западного флангов. «Все подразделения в Курской области перешли к обороне», — говорит Бакарев.

Зеленский «решительно настроен удержать район как разменную карту», поэтому «украинцы держатся, хотя условия на поверхности (и под землей) становятся все тяжелее».

«Дождь, слякоть, снег, холод, грязь, жуки, черви, крысы и планирующие бомбы», — говорит Руслан Мокрицкий, сержант 95-й десантно-штурмовой бригады. Россияне могут сбросить до 40 планирующих бомб на одну позицию за несколько часов. «Под Курском смерть всегда рядом; она практически держит тебя за руку».

Операция в Курской области «стоила Украине некоторых элитных войск, но ослабила давление в других местах и принесла редкий политический успех в трудном году».

8.25 Погибший сегодня утром в Москве российский генерал Кириллов был главным спикером РФ по теме американских биолабораторий в Украине.

Также он обвинял Украину в применении химического оружия на фронте и в изготовлении "грязной бомбы".

В 2022 году он заявлял, что США используют биолаборатории в Украине, чтобы изучать вирусы, передающиеся через комаров. Он заявлял, что в Киеве изучают способы инфицирования комаров различными видами лихорадок для создания искусственно вызванных эпидемий. Украина и США отрицали эти и другие обвинения РФ касательно биологических опытов.

В том же году он обвинял ВСУ в использовании токсичных веществ на фронте. И заявлял о готовящихся "провокациях" с использованием боевых отравляющих веществ.

В августе этого года генерал заявлял, что Украина изготовила "грязную бомбу" - оружие предназначенное для распространения радиации на определенной территории. Ранее о якобы готовности Киева применить такую бомбу заявляли и другие российские представители (например, Шойгу). Украина разработку «грязной бомбы» отрицала.

Кириллов также обвинял ВСУ в использовании западного химоружия - дымовых снарядов - в Судже Курской области.

Напомним, за день до гибели Кириллова СБУ выдвинула против него подозрение в выдаче приказа на использование химического оружия против ВСУ.

8.21 Войска РФ взяли Анновку, ликвидировав таким образом "мешок" к югу от Курахово, за который шли бои последние недели.

Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

Напомним, российские паблики, а также украинские военные сообщали о потере Анновки и ликвидации «мешка» ещё несколько дней назад.

Западнее россияне, как видно по карте Deep State, ещё ближе подошли к трассе на Курахово с запада. Они уже менее, чем в двух километрах от ключевого села Константинополь.

С выходом на трассу в окружении может оказаться вся группировка ВСУ около Курахово.

7.58 Сообщают о взрыве в Николаеве. Накануне была информация о пуске баллистики из Крыма.

7.55 Российского генерала Кириллова убили взрывчаткой, заложенной в самокат.

Самокат стоял у подъезда, из которого выходил Кириллов.

Такова основная версия следствия на данный момент, сообщил Следком.

7.41 В Москве от взрыва погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, а также его водитель.

Эту информацию подтвердил следственный комитет РФ.

Взрывное устройство сработало на Рязанском проспекте.

Вчера СБУ заочно сообщила Кириллову о подозрении, обвинив его в том, что он приказывал применять химическое оружие против ВСУ.

Вероятно, это было сделано для того, чтоб ни у кого не возникло сомнений, кто именно организовал убийство Кириллова.