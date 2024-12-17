Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк подтверждает информацию "Страны", что власти рассматривают вариант внедрение онлайн-голосования на выборах в Украине после окончания войны.

В комментарии изданию Politico она заявила, что Украина "изучает различные модели выборов".

Один из обсуждаемых вариантов - электронное голосование для граждан, находящихся за границей или на оккупированных территориях. Также рассматривается возможность голосования по почте и личное голосование за рубежом.

Изучается и голосование по доверенности - избиратель сможет назначить доверенное лицо, которое проголосует за него.

"Страна" уже рассказывала, что власти активно обсуждают внедрение, как минимум для зарубежных украинцев (а возможно и внутри страны), электронного голосования через "Дию".

Однако, против этой идеи категорически выступает оппозиция, заявляя, что, в таком случае, неважно уже будет кто за кого голосует, а важно будет лишь то, какой результат нарисуют власти в "Дие". Поэтому пока проект "е-голосования", учитывая крайнюю скандальность и токсичность этой темы, Банковая сильно не афиширует, но, по данным источников, полностью от нее не отказалась. И заявление Елены Шуляк подтверждает эту информацию.

По словам источников "Страны", если власти примут решение внедрять "выборы через Дию", то объявят это незадолго до начала предвыборной кампании, чтоб не дать время оппозиции организовать кампанию в Европе против внедрения онлайн-голосования.

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