Кабинет министров Украины перенаправил на "Национальный кешбэк" и "Вовину тысячу" выделенные для разминирования деньги.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин увеличил расходы государственного бюджета 2024 года на программы "Национальный кешбэк" и "Зимняя поддержка" за счет урезания расходов на другие программы поддержки бизнеса на 393,77 млн грн.

В частности, уменьшен объем расходов по программе "Компенсация расходов по гуманитарному разминированию земель сельскохозяйственного назначения" в сумме 81,67 млн грн.

Ранее глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, куда граждане Украины тратят единоразовую выплату в тысячу гривен по программе "Зимняя еПоддержка".

Только 4% украинцев потратили "Вовину тысячу" на донаты ВСУ. Чаще всего получатели выплаты тратят помощь на оплату коммунальных услуг (в 63% случаев).

Мы также выясняли, с какой целью власти запустили "Национальный кешбэк" и раздают "Вовину тысячу".

Власть объяснила перезапуск государственной программы "єПідтримка", в рамках которой выделяется эта одноразовая денежная помощь, желанием поддержать в условиях войны граждан и экономику, ведь деньги разрешается тратить только на оплату товаров и услуг внутри страны.

Оппозиция утверждает, что миллионы направляются не на нужды обороны, хотя именно нехваткой средств на армию еще недавно оправдывалось повышение налогов. Фактически, дескать, команда Зеленского осуществляет "подкуп избирателей".