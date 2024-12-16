Десятки тысяч украинцев, живущих за границей, пытались получить выплаты по программе "Зимняя еПоддержка" - так называемую Вовину тысячу.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики.

Точное количество претендовавших на выплату в тексте не указывается, но упоминается, что суммарно были отклонены 130 тысяч заявок.

"По состоянию на 16 декабря общее количество заявок в "Дие" достигло 7,5 миллиона, из них 2 миллиона - на выплаты для детей. В процессе проверки около 130 тысяч заявок было отклонено из-за несоответствия условиям программы, в частности от граждан, находящихся за границей", - сказано в пресс-релизе.

По словам первой вице-премьер-министра — министра экономики Юлии Свириденко, полученные средства люди направляют преимущественно на оплату коммунальных услуг.

На прошлой неделе глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что только 4% украинцев потратили "Вовину тысячу" на донаты ВСУ.

В начале декабря американская газета The New York Times назвала раздачу "Вовиной тысячи" популизмом и подготовкой к выборам. Этот "популистский шаг" направлен в первую очередь на пенсионеров, которые составляют 10-миллионный электорат, считает издание.