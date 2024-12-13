Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, куда граждане Украины тратят единоразовую выплату в тысячу гривен по программе "Зимняя еПоддержка".

Пост на эту тему он опубликовал в своем телеграм-канале.

По данным министра, только 4% украинцев потратили "Вовину тысячу" на донаты ВСУ. Чаще всего получатели выплаты тратят помощь на оплату коммунальных услуг (в 63% случаев).

17% потратили деньги на мобильную связь.

Всего тысячу от государства уже получили 1,8 миллиона взрослых и 520 тысяч детей. А заявки подали почти 7 миллионов человек.

Позавчера сообщалось, что граждане Украины придумали, как обналичить выплаты по программе "Зимняя еПоддержка". Некоторые пополнили деньгами свои мобильные счета, а затем заказали возврат денег. Такая услуга была доступна у абонентов Vodafone и Life, и из-за новой схемы обналичивания ее пришлось остановить.

В начале декабря американская газета The New York Times назвала раздачу "Вовиной тысячи" популизмом и подготовкой к выборам. Этот "популистский шаг" направлен в первую очередь на пенсионеров, которые составляют 10-миллионный электорат.