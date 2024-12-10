Банки не должны требовать у граждан разрешения на разглашение банковской тайны для получения выплаты по программе "Зимняя еПоддержка", получившей народное название "Вовина тысяча".

Об этом заявляет Министерство экономики в своем разъяснении для банков.

Ведомство направило банкам "разъяснение о нецелесообразности чрезмерных требований по раскрытию банковских данных" при реализации государственных программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кешбэк".

"Для начисления пользователю кешбэка 10% за покупку украинских товаров по программе "Национальный кешбэк" правительство нуждается в данных исключительно о транзакциях, касающихся покупки или возврата соответствующих товаров. Данные о других транзакциях... правительство не требует и не запрашивает у банков", - говорится в пояснении министерства.

Мы подробно рассказывали о том, как в рамках "Национального кешбэка" раскрывается банковская тайна граждан.

Также мы приводили слова народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк о том, что раздача "Вовиной тысячи" - это попытка выявить уклонистов от мобилизации.