В политических кругах Украины продолжается дискуссия насчет реальных целей выплат населению 1000 грн на человека, прозванных в народе "Вовиной тысячей".

Власть объясняет перезапуск государственной программы "єПідтримка", в рамках которой выделяется эта одноразовая денежная помощь, желанием поддержать в условиях войны граждан и экономику, ведь деньги разрешается тратить только на оплату товаров и услуг внутри страны. На днях президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к народу заявил, что уже почти 6,5 млн граждан подали заявки на "єПідтримку", из них 1 млн 600 тысяч - заявки на детей. Первые выплаты уже пошли.

"Темп развития этой программы хороший, как мы и рассчитывали. Очевидно, что программа нужна людям", - говорит Зеленский. "Страна" уже подробно разбирала с экспертами предполагаемые экономические последствия подобной раздачи помощи. Достаточно сказать, что массовое попадание такого количества денег может разогнать инфляцию. По другой версии, они могут "оживить" экономику и простимулировать покупательскую способность населения.

При этом политическая составляющая может быть не менее интересна.

Оппозиция утверждает, что миллионы направляются не на нужды обороны, хотя именно нехваткой средств на армию еще недавно оправдывалось повышение налогов. Фактически, дескать, команда Зеленского осуществляет "подкуп избирателей". Причем основной способ получить помощь - это подтверждение личности через государственное приложение "Дія" и оформление особой карточки по программе "Национальный кешбэк", которая дает государству доступ к информации о движении средств по банковским счетам. А следовательно - и достаточно большой массив данных о человеке, который может быть использован и накануне выборов (если они состоятся). Как минимум - через раздачу на карты "Национального кешбэка" новых денежных переводов от властей по тем или иным программам.

К слову, в политических кругах уже сравнивают эту программу с попыткой в начале 2019 года тогдашнего президента Петра Порошенко построить через раздачу соцпомощи и составления под нее списков людей, огромную "сетку" - систему подкупа избирателей по всей стране на президентских выборах. Однако тогда эта идея провалилась. Поднялся большой скандал. Сыграл против нее и тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков, который заявил, что поручил полиции противодействовать подкупу избирателей. Публично выступил с разоблачениями "сетки" и глава Одесской обладминистрации Максим Степанов.

Подробнее о том, почему власти раздают "Вовину тысячу", рассказывает "Страна".

Деньги неожиданно нашлись

Сначала несколько слов о программе "єПідтримка". Государственная программа финансовой поддержки с таким названием уже действовала в 2021 году для поощрения вакцинации от коронавируса. Тем, кто загружал в приложения "Дія" сертификат о прививке, получал на карточки государственных банков 1000 грн, которую тогда называли "ковидной тысячей" или "Вовиной тысячей" (пр имени президента Владимира Зеленского).

В первые месяцы большой войны в рамках "єПідтримки" правительство также выплачивало разовую помощь 6500 грн опять-таки зарегистрированным в "Діє" гражданам.

И вот в декабре власть снова возобновила программу, переделав ее название на "Зимова єПідтримка".

Если вкратце, гражданам пообещали в случае регистрации в "Діє", через "Укрпошту" (для получателей пенсий и социальных выплат) или банки-партнеры выплатить 1000 гривен. Их можно потратить на покупку украинских книг, лекарств и железнодорожных билетов, а также на оплату коммунальных услуг и мобильной связи или же в качестве доната - на поддержку ВСУ.

Через банки помощь приходит на карточки "Национального кешбэка". Примечательный нюанс: при их оформлении (как, впрочем, и подключении к программе карточек других банков) нужно давать разрешение на обработку информации по действиям с вашими счетами. Официально говорилось, что это нужно для мониторинга покупок, чтобы фиксировать товары украинского производства и предлагаемые в Украине некоторые услуги, чтобы за них возвращался кешбэк. Однако это условие многих отпугнуло вообще от программы "єПідтримка". Как писала "Страна", беженцев, проживающих сейчас не в Украине, этих денег вообще лишили.

У экономистов отношение к новой "Вовиной тысяче" сложное. Соглашаясь с тем, что в стране немало людей, для которых такая сумма далеко не лишняя, они допускают, что миллионы гривен, которые выдадут населению, могут подхлестнуть инфляцию, а рынок товаров и услуг особо этих денег не заметит. При этом эксперты напоминают, что сама же власть под предлогом латания "дыр" в госбюджете и повышения затрат на ВСУ рекордно повысила налоги, в частности военный сбор с 1,5% до 5%. Получается, что дела с наполнением казны не так уж плохи? И почему вообще, если нашлись "лишние деньги", их направили на выплату "Вовиной тысячи", а не на армию?

"Гречка" или "Сетка"

На фоне таких вопросов сразу возникла версия о политическом аспекте выплат. Так, народный депутат восьмого созыва и критикующий власть блогер Борислав Береза предположил, что деньгами команда Зеленского пытается вернуть расположение общества, которое стало терять, если судить по последним рейтингам.

"Это технология, попытка отвлечь от последних событий, от коррупционного "трэша", от последних результатов соцопроса, которые показали, что власть теряет не только рейтинг, но и доверие. Или это попытка подготовить, подкормить свой электорат, о котором нужно заботиться даже во время войны", - заявил на своем Youtube-канале Береза, который считается сейчас близким к экс-президенту Петру Порошенко.

Политолог Андрей Золотарев в беседе со "Страной" назвал выплаты "признаком приближающихся выборов" и "безусловным прощупыванием электората".

"Гречка" (на политическом сленге это попытка подкупа электората - Ред.) в различных ее проявлениях - обязательный элемент любой избирательной кампании в Украине. Сейчас это в виде денег, что считаю попыткой купить симпатии населения, причем недорого", - комментирует эксперт.

Одновременно, по его мнению, акция нужна для получения данных, позволяющих во многом понять интересы и потребности общества. Это будет и своеобразная перепись значительной части населения, оставшегося в Украине.

"То есть власть увидит, на что люди тратят деньги в первую очередь, что их больше всего беспокоит. Это, конечно, будет неполная картина: многие мужчины, прячущиеся от властей, не стали подаваться на помощь, боясь обнаружить себя. Но с этим массивом данных уже можно политически и политтехнологически работать", - полагает эксперт Золотарев.

Напомним: замглавы "налогового" комитета Рады Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа", СН), комментируя выплаты по программе "єПідтримка", говорила, что власть может попробовать с их помощью выявлять мужчин-уклонистов, так как те, регистрируясь в "Діє", будут выдавать свое местонахождение.

Тот факт , что "єПідтримка" дает определенный срез населения и власть его внимательно анализирует, фактически подтвердила первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

Комментируя первые результаты регистрации на получение денег, она отметила, что через приложение "Дія" обращаются "преимущественно люди в возрасте 30-40 лет, которые привыкли пользоваться цифровыми сервисами".

В оппозиционных кругах в ходу версия, что на основе полученных данных власть попробует обновить реестр избирателей, чья база устарела из-за массовых перемещений народа. Об этом говорит, в частности, упомянутый экс-нардеп Береза.

В свою очередь политолог Андрей Золотарев напомнил, что перед президентскими выборами 2019 года команда Петра Порошенко также работала в том числе с государственными базами данных, выявляя в них своих сторонников или хотя бы симпатизирующих граждан, чтобы потом выделять им адресную помощь. Вокруг создания такой "сетки" возник большой скандал (подробно о "сетке" и принципах ее работы мы рассказывал здесь).

В том числе ее начал разоблачать и тогдашний глава Одесской ОВА Максим Степанов (после чего был сразу же уволен).

Вот как описывал Степанов в интервью "Стране" в 2019 году суть работы "сетки".

"Инициировали мы программу соцпомощи еще в октябре. Она была аполитичной и появилась после решения правительства поднять тарифы. В Украине реально очень много людей, которые оказались за чертой бедности, вы и сами знаете. Наш профильный департамент проанализировал ситуацию и определил ориентировочно количество жителей с доходом менее двух с половиной тысяч гривен в месяц. В основном это пенсионеры, не получающие ни субсидий, ни других социальных выплат. Мы подсчитали бюджет области и заложили 90 миллионов гривен на выплаты. Привязали их к прожиточному минимуму и заложили 1497 гривен на каждого. Областной совет проголосовал за нашу программу. В январе началась предвыборная кампания. В прессе появились статьи о том, что в Одесской области якобы выплачивают по тысяче гривен соцпомощи – в поддержку конкретного кандидата в президенты. Я когда это увидел, конечно, обалдел. И понял, что нашу программу по соцвыплатам привязывают к избирательной кампании. И когда пошел вал заявлений на выплату соцпомощи, не исключаю, что была попытка "сыграть в темную", - сказал Степанов.

По итогу, из-за скандалов, в полную мощность эта "сетка" по стране так и не заработала. Но, как считают эксперты, определенный процент голосов Порошенко она принесла. Пусть и не такой большой, как ожидалось изначально.

"Выстроенная кое-как "сетка" превратилась в "секту", но, как бы то ни было, Порошенко во второй тур вывела и в парламент его партию провела. Это не панацея, но определенный политтехнологический эффект был", - вспоминает Золотарев.

Политолог Руслан Бортник считает, что раздача 1000 грн обусловлена не столько вопросом выборов, которые еще неизвестно, когда будут, но и тревогой Офиса президента по поводу "проседания рейтингов" и массовых публикаций в СМИ на эту тему.

"С одной стороны, падение рейтингов, с другой - социально-экономический кризис. Это не говоря уже о затянувшейся войне. Вот и ОП пытается сбалансировать эту реакцию. Сработает ли - вопрос. Ключевая проблема власти не кризисы, а их причина - война", - говорит Бортник.

На что пустят накопления

Еще один важный момент - всякий раз, когда власть прибегает к "Дії" с той или иной целью, оживляются разговоры, что это очередное тестирование приложения перед запуском электронного голосования или же сбор данных для предвыборных нужд власти.

"Страна" обратилась к собеседникам в парламентском комитете, курирующим направление выборов, с вопросами.

Источник из фракции СН ответил, что причину появления инициативы о выплатах нужно искать в "популистской плоскости". "А что до версии, что это якобы даст возможность сформировать реестр избирателей, то она не имеет под собой оснований. Хотя бы потому что никто не знает, когда выборы будут", - говорит нардеп.

В свою очередь высокопоставленный собеседник издания в "Слуге народа" говорит, что общее оживление вокруг темы выборов в Украине "не отражает реальную ситуацию с войной, от окончания которой зависит судьба кампании".

"Все в правительственном квартале сейчас эксперты по Трампу, у всех источники в Республиканской партии и даже в трамповском окружении. И все говорят о скорых выборах. На самом деле оживились в основном те, кто не имеет отношения к переговорам с будущей администрацией. А люди, близкие к этому процессу, говорят об отсутствии продвижения по вопросу урегулирования. А, значит, к нему сложно "привязать" вопрос о проведении выборов. Не будет остановки войны - не будет и кампании. Хотя какие-то разговоры на ее тему ведутся, но они в принципе всегда велись", - говорит источник.

В то же время еще один источник "Страны" близкий к Офису президента говорит, что Банковая уже начинает делать "определенные предвыборные движения".

"Сейчас дана установка всем говорить, что разговоры о скором завершении войны - это от лукавого. Что еще ничего не ясно. Что нам нельзя сейчас соглашаться на переговоры, потому что у нас слабая позиция. Такая установка дана, чтобы общество, силовики и госаппарат не расслаблялись из-за ожидания скорого окончания войны. Но при этом мы все держим в уме, что если Трамп продолжит давить тему с завершением войны и тем более если он найдет по этому поводу общий язык с Путиным, то тогда действительно война может закончиться. А предвыборная кампания начаться. И то, что мы сейчас видим, - это подготовка к ней. Выплата "тысячи" через "Дію" - только один из видимых аспектов. И это только начало работы", - говорит источник.

Также, по его словам, идея введения электродного голосования через "Дію" также не забыта.

"Но, учитывая крайне неоднозначную реакцию на эту тему, которая может быть и у оппозиции, и у Европы (они могут обвинить власти в подготовке фальсификаций), на Банковой пока опасаются форсировать идею с е-голосованием. Решение будет принято, скорее всего, уже после окончания войны, когда станет понятно, что выборы действительно состоятся. И также будет примерно понятна общая политическая диспозиция и внутри страны, и за ее пределами", - сказал источник.