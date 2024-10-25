Президент Украины Владимир Зеленский решил дать по тысяче гривен каждому украинцу.

Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении.

По словам президента, деньги можно будет потратить на коммуналку, украинские товары и услуги.

"Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. Есть поддержка для всех наших людей – взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека – на семью это выйдет по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в том числе коммунальных услуг, электричества. Билеты – это "Укрзализныця". Украинские лекарственные средства. Также поручил, чтобы эти средства можно было потратить на украинские книги, культурные услуги. Можно донатить на военных – волонтерам, дронам", – сказал Зеленский.

Напомним, в 2008-м подобную программу ввела Юлия Тимошенко, она носила неофициальное название "Юлина тысяча".

Ранее омбудсмен говорил, что все больше ВПЛ возвращаются домой из-за материальных проблем и отсутствия денежной помощи.

В свою очередь в "Слуге народа" сообщили о провале государственной политики в вопросе помощи переселенцам.