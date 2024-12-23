Все больше украинцев поддерживают потерю территорий ради завершения войны и вступления страны в НАТО.

Об этом свидетельствует новый опрос фонда "Демократические инициативы", который проводился с 29 ноября по 14 декабря.

Сейчас на потерю территорий в обмен на мир и вступление в Альянс готовы 47% - на 14% больше, чем в июне 2023 года (33%). Не готовы к этому 36% респондентов, что на 16% меньше, чем полтора года назад (тогда было 52%).

55% опрошенных заявили, что именно вступление в НАТО считают лучшим вариантом обеспечения безопасности Украины. 39% высказались за восстановление ядерного статуса государства. Нейтральный статус, обеспеченный международными гарантиями, поддерживают только 12% опрошенных.

В опросе принимали участие 1518 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Напомним, что против вступления Украины в НАТО выступают несколько стран, включая США и Германию. Из-за этого Украина планирует обсуждать вступление в НАТО без американцев.

Ранее мы анализировали опрос Gallup, который впервые с начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировал перевес количества сторонников скорейшего прекращения войны c уступкой территорий над теми, кто против такого сценария.