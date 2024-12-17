Более 50% поляков поддерживают быстрое завершение войны даже в случае потерь Украиной территорий.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса польского Центра исследования общественного мнения (CBOS), который обнародовало "Польское радио".

CBOS отмечает, что впервые с начала вторжения России в Украину среди поляков доминирует мнение, что главным приоритетом должно быть достижение мира и прекращение боевых действий, даже если это потребует от Киева территориальных или суверенных уступок.

Сейчас такое мнение поддерживают 55% респондентов, тогда как в сентябре 2024 года так считали 39% опрошенных, а в апреле 2022 года – только 26%.

Только 31% польских респондентов считают, что Украине следует продолжать борьбу без каких-либо уступок России. Для сравнения: в сентябре 2024 года таких было 46%, а в апреле 2022-го – 59%.

Напомним, в Украине большинство также выступает за прекращение боевых действий, в том числе ценой территориальных потерь.

Также мы приводили данные опроса, согласно которым за время войны вдвое сократилось количество украинцев, которые положительно относятся к полякам.