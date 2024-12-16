У украинцев стремительно ухудшается отношение к гражданам Польши. За время войны вдвое сократилось количество украинцев, которые положительно относятся к соседям.

Об этом свидетельствует опрос, опубликованный изданием Rzecspospolita.

В 2022 году хорошо и очень хорошо относились к полякам 83% опрошенных украинцев, в 2023 - 67%, а в 2024 - всего 41%. Еще 53% опрошенных в этом году заявили, что относятся к полякам нейтрально.

При ответе на вопрос "Почему Польша помогает Украине?" в 2022 году 6% выбрали вариант "Потому что считает часть земель своими", а в этом таких уже 20%.

При этом Польша относится к европейским странам, которые приняли наибольшее количество украинских беженцев. На конец июля в Польше проживали 976 205 беженцев. Больше находятся только в Германии - 1 110 600 человек.

Кроме того, по сравнению с концом июня 2024 года наибольший абсолютный прирост числа беженцев из Украины наблюдался именно в Польше - туда приехали 10 430 человек.

При этом почти 50% выехавших в Польшу украинок не хотят возвращаться на родину и только 42% намерены вернуться в Украину.

Власти Польши регулярно высказываются против идеи отправки своих миротворцев в Украину.