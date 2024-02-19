Почти 50% выехавших в Польшу украинок не хотят возвращаться и только 42% намерены вернуться в Украину.

Такие результаты соцопроса публикует Rzeczpospolita.

Также согласно опросу украинских женщин в Польше:

средний возраст украинок – 44 года, 83% имеют высшее образование, 53% приехали с детьми.

50% женщин трудоустроены: 63% работают в Польше, 23% – дистанционно в Украине, 8% – в других странах; только 30% работает по специальности.

польский язык знают 45%, понимают польский, но не разговаривают на нем – 20%.

47% детей посещают польские школы, 8% учатся онлайн только в украинских школах, 27% учатся и в Польше, и в Украине, 18% нигде не учится.

Напомним, Польша продлила временную защиту для украинских военных беженцев до конца июня 2024 года. Украинцы, прибывшие в Польшу в период с 24 февраля 2022 года по 4 марта 2024 года, смогут пользоваться временной защитой еще полгода. Кроме этого, Сейм продлил налоговые льготы до конца года для тех, кто оказывает гуманитарную помощь.

По состоянию на декабрь 2023 года 4,31 миллиона граждан, выехавших из Украины в результате российского вторжения, имели статус временной защиты в Евросоюзе.