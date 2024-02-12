В Евросоюзе назвали число украинских беженцев, получивших временную защиту с начала войны
По состоянию на 31 декабря 2023 года 4,31 миллиона граждан, выехавших из Украины в результате российского вторжения, имели статус временной защиты в Евросоюзе.
Об этом сообщает официальный сайт ЕС.
Основные страны Евросоюза, которые принимали людей для временной защиты из Украины:
- Германия – 1 251 245 человек (29,0% от общего количества ЕС);
- Польша – 954 795; (22,1% от общего количества ЕС);
- Чехия – 373 035 (8,7% от общего количества ЕС).
Наибольший абсолютный рост количества бенефициаров наблюдался в:
- Германии – +15 285 (+1,2%);
- Чехии – +3 705 (+1,0%);
- Испании – +2 255 (+ 1,2%).
Напомним, Евросоюз продлил меры защиты для украинских беженцев до марта 2025 года. В ЕС напомнили, что в рамках мер временной защиты все беженцы из Украины имеют право работать в Европейском союзе и получать в нем жилье, медицинскую помощь, социальные выплаты и доступ к образованию для детей.
Война в Украине идет уже 719-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
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