По состоянию на 31 декабря 2023 года 4,31 миллиона граждан, выехавших из Украины в результате российского вторжения, имели статус временной защиты в Евросоюзе.

Об этом сообщает официальный сайт ЕС.

Основные страны Евросоюза, которые принимали людей для временной защиты из Украины:

Германия – 1 251 245 человек (29,0% от общего количества ЕС);

Польша – 954 795; (22,1% от общего количества ЕС);

Чехия – 373 035 (8,7% от общего количества ЕС).

Наибольший абсолютный рост количества бенефициаров наблюдался в:

Германии – +15 285 (+1,2%);

Чехии – +3 705 (+1,0%);

Испании – +2 255 (+ 1,2%).

Напомним, Евросоюз продлил меры защиты для украинских беженцев до марта 2025 года. В ЕС напомнили, что в рамках мер временной защиты все беженцы из Украины имеют право работать в Европейском союзе и получать в нем жилье, медицинскую помощь, социальные выплаты и доступ к образованию для детей.

Война в Украине идет уже 719-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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