Израиль продлил разрешение на пребывание граждан Украины до конца 2024 года.

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле на своей странице в Фейсбуке.

Отмечается, что срок предыдущего разрешения истекал в конце этого месяца.

"Мы высоко ценим это решение. Наши люди вместе переживают самые тяжелые времена и, несмотря на трудности, мы чувствуем поддержку израильского народа", - прокомментировал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в 2023 году был период, когда беженцы начали возвращаться в Украину, но сейчас многие люди снова хотят уехать.

Также мы писали, что Евросоюз продлил меры защиты для украинских беженцев до марта 2025 года. В рамках мер временной защиты все беженцы из Украины имеют право работать в Европейском союзе и получать в нем жилье, медицинскую помощь, социальные выплаты и доступ к образованию для детей.

Война в Украине идет уже 687-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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