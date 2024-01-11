Израиль разрешил украинцам оставаться в стране до конца 2024 года
Израиль продлил разрешение на пребывание граждан Украины до конца 2024 года.
Об этом сообщает посольство Украины в Израиле на своей странице в Фейсбуке.
Отмечается, что срок предыдущего разрешения истекал в конце этого месяца.
"Мы высоко ценим это решение. Наши люди вместе переживают самые тяжелые времена и, несмотря на трудности, мы чувствуем поддержку израильского народа", - прокомментировал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в 2023 году был период, когда беженцы начали возвращаться в Украину, но сейчас многие люди снова хотят уехать.
Также мы писали, что Евросоюз продлил меры защиты для украинских беженцев до марта 2025 года. В рамках мер временной защиты все беженцы из Украины имеют право работать в Европейском союзе и получать в нем жилье, медицинскую помощь, социальные выплаты и доступ к образованию для детей.
Война в Украине идет уже 687-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 января 2024 года в обновляемом онлайне.
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