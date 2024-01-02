В 2023 году был период, когда беженцы начали возвращаться в Украину, но сейчас многие люди снова хотят уехать.

Об этом сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

По его словам, в 2023-м люди начали возвращаться после освобождения больших территорий Украины.

"Возвращались женщины с детьми, да и мужчины. Сейчас, к сожалению, тенденция другая: многие хотят уехать из Украины", – сказал омбудсмен.

Вчера польские пограничники сообщили, что с начала вторжения более 18 миллионов украинцев въехали из Украины в Польшу. Только за 31 декабря из Украины в Польшу въехали 19 800 человек.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В новогоднюю ночь рф запустила 90 "Шахедов" по Украине. ВСУ сбили 87 беспилотников. В результате этой атаки в Одессе погиб 15-летний подросток, повреждены многоэтажки, частные дома и терминал морского порта. Во Львове "Шахеды" полностью уничтожили дом-музей командующего УПА Романа Шухевича.

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