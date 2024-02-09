Сейм Польши проголосовал за постановление о продлении временной защиты для украинских военных беженцев до конца июня 2024 года.

Об этом сообщают польские издания.

Украинцы, прибывшие в Польшу в период с 24 февраля 2022 года по 4 марта 2024 года, смогут пользоваться временной защитой еще полгода. Кроме этого, Сейм продлил налоговые льготы до конца года для тех, кто оказывает гуманитарную помощь.

Это означает, что беженцы от войны в Украине, пребывание которых считается легальным, имеют, среди прочего:

свободный доступ к рынку труда;

доступ к медицинской помощи;

возможность ведения бизнеса.

В то же время депутаты не согласились продлить срок действия временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2025 года согласно решению Совета ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше планировали продлить помощь украинским беженцам до конца сентября. Польские чиновники говорили, что поскольку украинцы ездят домой на праздники и в отпуск, им не нужна временная защита.

Мы рассказывали в отдельном материале, какие настроения царят среди украинских беженцев в Польше.