Украинцы являются лидерами среди иностранцев в Польше по количеству совершенных преступлений.

Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolitа.

Издание отмечает, что это связано с масштабом миграции, которая усилилась после вторжения РФ.

Украинцы составляют более половины всех иностранцев, которым было предъявлено обвинение (всего 17 278 человек) за минувший год. На втором месте идут грузины (2 714) и белорусы (1 030).

Особенно часто украинцы совершают правонарушения в нетрезвом состоянии (примерно 70% от общего числа). Все более серьезной проблемой становится пьяная езда.

"В Польше 2,5 миллиона граждан Украины, так что это явление - эффект масштаба. Возможно, они пьют больше, чаще и не обращают внимания на то, в каком состоянии садятся за руль. Это может быть связано с различными проблемами, в том числе культурными", - заявил Мирослав Скурка из Ассоциации украинцев Польши.

Ранее мы писали, что в Польше планируют продлить помощь украинским беженцам только до конца сентября. Польские чиновники заявляют, что поскольку украинцы ездят домой на праздники и в отпуск, им не нужна временная защита.

В то же время в Польше допустили новую волну миллионов беженцев из Украины, если армия РФ начнет продвижение.