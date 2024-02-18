Украинские беженцы в Великобритании смогут продлить свои визы еще на 18 месяцев.

Об этом сообщает BBC.

Для украинских беженцев в Соединенном Королевств были введены особые категории виз со сроком действия три года, соответственно он должен был истечь в марте 2025 года. Визы позволяют украинцам работать, а также дают им доступ к образованию, здравоохранению и социальным льготам в Британии.

Подача заявок на продление будет открыта в январе 2025 года. Подавать заявку можно будет за три месяца до окончания.

Продлению подлежат все три вида украинских виз (Ukraine Family Scheme, Ukraine Extension Scheme, Homes for Ukraine). Новые визы будут иметь те же права и условия, что и текущие.

Напомним, на декабрь 2023 года 4,31 миллиона граждан, выехавших из Украины в результате российского вторжения, имели статус временной защиты в Евросоюзе.

Ранее Евросоюз продлил меры защиты для украинских беженцев до марта 2025 года. В ЕС напомнили, что в рамках мер временной защиты все беженцы из Украины имеют право работать в Европейском союзе и получать в нем жилье, медицинскую помощь, социальные выплаты и доступ к образованию для детей.