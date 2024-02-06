Польский генерал призвал ЕС депортировать домой украинцев призывного возраста
Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил правительствам стран ЕС депортировать на родину украинцев призывного возраста.
Об этом сообщает местный портал Onet.
"Это должна быть инициатива по отношению к правительствам в Варшаве, Париже, Праге и где бы они (украинцы призывного возраста - Ред.) ни находились. Эти правительства должны помочь Киеву их депортировать", - заявил Скшипчак.
МИД Польши прокомментировал эту идею и заявил, что Варшава осознает всю сложность этой темы для Украины, а вопрос возвращения домой украинских мужчин стоит урегулировать на европейском уровне.
"По вопросам призыва украинцев, которые находятся за границей, в том числе на территории Польши, мы осознаем текущую ситуацию и проблемы, которые она создает для украинской стороны. Оптимальным решением было бы урегулировать эти вопросы на европейском уровне", - говорится в заявлении МИД Польши по запросу издания.
Ранее глава МИД Чехии заявил, что нет механизмов, которые позволили бы высылать военнообязанных украинцев. В стране проживают около 200 тысяч украинских мужчин с разными типами виз.
Министр юстиции Германии тоже говорил, что законодательство ФРГ не позволяет выдавать Украине мужчин, которые уехали в Германию, чтобы не подпасть под мобилизацию.
А глава комитета иностранных дел польского Сейма Павел Коваль заявлял, что Польша не будет депортировать военнообязанных украинцев, но готова создать условия для того, чтобы они уехали сами.