Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил правительствам стран ЕС депортировать на родину украинцев призывного возраста.

Об этом сообщает местный портал Onet.

"Это должна быть инициатива по отношению к правительствам в Варшаве, Париже, Праге и где бы они (украинцы призывного возраста - Ред.) ни находились. Эти правительства должны помочь Киеву их депортировать", - заявил Скшипчак.

МИД Польши прокомментировал эту идею и заявил, что Варшава осознает всю сложность этой темы для Украины, а вопрос возвращения домой украинских мужчин стоит урегулировать на европейском уровне.

"По вопросам призыва украинцев, которые находятся за границей, в том числе на территории Польши, мы осознаем текущую ситуацию и проблемы, которые она создает для украинской стороны. Оптимальным решением было бы урегулировать эти вопросы на европейском уровне", - говорится в заявлении МИД Польши по запросу издания.

Ранее глава МИД Чехии заявил, что нет механизмов, которые позволили бы высылать военнообязанных украинцев. В стране проживают около 200 тысяч украинских мужчин с разными типами виз.

Министр юстиции Германии тоже говорил, что законодательство ФРГ не позволяет выдавать Украине мужчин, которые уехали в Германию, чтобы не подпасть под мобилизацию.

А глава комитета иностранных дел польского Сейма Павел Коваль заявлял, что Польша не будет депортировать военнообязанных украинцев, но готова создать условия для того, чтобы они уехали сами.