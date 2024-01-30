В Нидерландах предложили возвращать украинских беженцев обратно - в западные области Украины.

Об этом пишет местная газета Dutch News.

Предложение озвучили депутаты от одной из крупнейших партий страны - Аграрной политической партии BBB.

По словам нидерландских политиков, беженцы могли бы вернуться "на запад Украины", поскольку это "относительно стабильный регион", а Европа не может принять всех.

Ранее СМИ писали, что всё больше украинских мужчин призывного возраста приехали в Нидерланды.

Власти страны выражают "обеспокоенность" по этому поводу, поскольку мужчины "бежали в Нидерланды, чтобы избежать военной службы". Двое бывших жителей Мариуполя заявили, что не хотят возвращаться в Украину и воевать.

Напомним, министр Нидерландов назвала помощь Украине дешёвым способом ослабить РФ, потому что "украинцы воюют на этой войне, не мы".

"Это очень в наших интересах - поддержать Украину. Потому что они воюют на этой войне, не мы. Я думаю, мы также должны быть вовлеченными в диалог с нашими американскими коллегами и друзьями. Потому что у них тот же интерес. <...>", - заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.