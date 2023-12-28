Главнокомандующий армии Нидерландов Мартин Вайнен заявил, что страна и общество должны готовиться к войне с Россией.

Об этом сообщает De Telegraaf.

По его словам все страны, которые находятся рядом с РФ должны быть готовы к войне.

"Нидерланды должны понять, что все общество должно быть готово к тому, что что-то пойдет не так. Мы не должны думать, что наша безопасность гарантирована только потому, что находимся в 1500 километрах от них", – отметил Вайнен.

Добавил, что у гражданского население должны быть запасы пищи и питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций. Вайнен предупредил, что РФ стало сложнее сдерживать.

"Есть только один язык, который понимает Россия, и это язык сильной армии", – сказал он, отметив важность того, чтобы страна устранила дефицит кадров в войсках.

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