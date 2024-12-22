В США провели социологический опрос, показавший, что половина американцев ждут завершения российско-украинского конфликта.

Его результаты публикует компания Gallup, проводившая исследование.

Так, 50% опрошенных заявили, что нужно "добиться скорейшего прекращения огня, даже если это означает, что Украина не вернёт все свои земли". Летом 2022 года такой точки зрения придерживался 31%. При этом 48% жителей США выступили за то, чтобы продолжать помогать Киеву отвоёвывать территории (два года назад было 66%).

"Это знаменует собой отход от предыдущих исследований, когда большинство американцев поддерживали борьбу до полной победы (Украины - Ред.)", – говорится в публикации Gallup.

Также наибольшая доля опрошенных – 37% – считают, что США дают Украине "слишком много". Доли тех, кто уверен, что нынешней поддержки достаточно или слишком мало, оказалась меньше (31% и 30%).

Опрос также показал, что сторонников скорейшего окончания войны больше среди республиканцев.

При этом 68% взрослого населения США считают, что в настоящее время ни Москва, ни Киев не выигрывают в вооружённом конфликте.

Ранее Институт Рейгана провёл опрос, по которому 59% американцев выступают за переговоры Украины с Россией ценой уступки Киевом своих территорий.

Напомним, новый генсек НАТО предложил Украине отложить любые мирные переговоры с РФ.