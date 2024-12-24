Во вторник, 24 декабря, в Украине идет 1035-й день войны с Россией.

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09:51 На одной из деталей "Орешника", которым Россия 21 ноября ударила по Днепру, нашли серийный номер и дату производства - 12 апреля 2017 года, сообщает Defense Express и публикует фото.

"То, что в этой ракете используются деталь, которой уже более 7 лет, прямо говорит, что собрали конкретно этот "Орешник" примерно в 2017-2018 годах. И именно с этого времени сама ракета где-то лежала на складе", - комментирует издание.

В 2017 году в РФ собирались начать производство ракетного комплекса РС-26 "Рубеж", но отказались от этой идеи. Defense Express предполагает, что "Орешник" собирали из готовых элементов.

08:57 На Рождество 25 декабря не будет отключений света.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, такая информация поступила в регионы от "Укрэнерго".

Напомним, вчера из-за высокого потребления в ряде регионов и столице на несколько часов ввели аварийные отключения.

08:08 В Ростовской области России дроны ночью атаковали Миллерово, где расположен военный аэродром.

Власти региона подтвердили отражение воздушной атаки. О последствиях не сообщалось.

08:07 За прошедшие сутки россияне убили одного жителя в Константиновке, сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Еще 2 человека в области за сутки получили ранения.

08:05 Этой ночью и утром над Днепропетровской областью сбили 7 вражеских БПЛА, сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Под обстрелом был Никополь, Покровская и Марганецкая громады.

Произошел пожар. Повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка и авто.

В Павлоградском районе в результате вражеской атаки повреждена линия электропередач.

08:00 В результате российских обстрелов в Херсонской области за минувшие сутки погиб один человек, еще 2 - получили ранения, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 19 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственное сооружение и частный автомобиль", - написал он.