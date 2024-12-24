В Украине после нескольких дней "энергетического затишья" вернулись экстренные отключения света. 23 декабря свет снова начали отключать в Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях.

В "Укрэнерго" сообщили, что это связано с увеличением потребления электроэнергии. В понедельник, 23 декабря, оно выросло на 2,5%, в сравнении с пятницей, 20 декабря. Одна из причин роста потребления, якобы, похолодание в ряде регионов. Но, как отметил эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, похолодание, если и есть, но крайне незначительное, и вряд ли стало главной причиной перебоев с электричеством. Под конец дня "Укрэнерго" отменило ограничения.

По данным источника "Страны" на энергорынке, главная причина отключений - вынужденное снижение мощностей на одном из блоков Южноукраинской АЭС.

"Блок Южноукраинской АЭС просел, точнее, мощность снизили из-за проблем на подстанции. Их планируют решить сегодня-завтра", - отметил наш источник.

Разбирались, почему снова отключают свет и чего ждать дальше.

"Погода" на АЭС

"Страна" уже писала об отключениях электроэнергии по новым графикам. Их ввели с 16 декабря. Но быстро отменили - ситуация в энергосистеме резко стабилизировалась, и особых перебоев со светом в последние дни не было.

И вдруг 23 декабря в ряде регионов вновь начали отключать электричество в экстренном режиме. Как сообщил глава YASNO Сергей Коваленко, "Укрэнерго" дало команду на экстренные отключения из-за возросшего потребления - по этой причине, якобы, нужно было разгрузить энергосистему.

В "Укрэнерго" отметили, что на утро 23 декабря уровень потребления электроэнергии был на 2,5% выше, чем на это же время в последний рабочий день - в пятницу, 20 декабря.

"Это объясняется традиционным повышением потребления в начале рабочей недели, пасмурной погодой и снижением температуры воздуха в большинстве регионов", - отчитались в "Укрэнерго". Также в НЭК сообщили, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после 12 массированных ударов россиян в этом году. Поэтому необходимо экономно потреблять электроэнергию.

При этом, по данным "Укрэнерго", сегодня все сутки идет импорт электроэнергии из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы. Общий объем импорта - 9 259 Мвт/часов с максимальной мощностью в отдельные часы до 1042 Мвт.

Впрочем, версия с "ухудшением погоды" сразу вызвала вопросы.

"Не настолько похолодало, чтобы возникла необходимость экстренных отключений", - сказал нам Олег Попенко.

По данным источника "Страны" на энергорынке, главная причина отключений - вынужденное снижение мощностей на одном из блоков Южноукраинской АЭС.

"Блок Южноукраинской АЭС просел, точнее, мощность снизили из-за проблем на подстанции. Их планируют решить сегодня-завтра", - отметил наш источник.

Ближе к вечеру "Укрэнерго" сообщило, что причина временных ограничений - необходимость неотложной замены поврежденного после обстрелов оборудования и "потеря отдельных генерирующих мощностей". И, как только работы будут завершены, отключения для бытовых пользователей отменят. Работы должны завершить уже сегодня. А в 17.25 "Укрэнерго" отменило аварийные отключения по всем регионам.

Впрочем, пока неясно, надолго ли.

"Энергосистема после недавних ударов крайне слабая. Система буквально балансирует на грани. Часть подстанций, непосредственно связанных с АЭС получила повреждения, оборудование может "вылетать", поэтому энергетики будут вынуждены снижать мощности атомных блоков в ручном режиме. Плюс - остаются риски их аварийной остановки. если ударят морозы, ситуация может еще больше ухудшиться", - говорит источник "Страны".

"Все дело в падающей промышленности"

По словам аналитика Института стратегических исследований Юрий Корольчука, на самом деле удивляет не столько факт сегодняшних аварийных отключений, сколько то, что в последние дни ограничений не было.

После массированных атак по украинской системе дефицит составлял не менее 1,5 Гвт. И вдруг он резко пошел на спад. Вопрос - почему?

Как говорит наш источник на энергорынке, главная причина - в резком сокращении потребления промышленностью. К примеру, предприятия ВПК снизили потребление электроэнергии за последние дни, минимум, на 10%.

"Возникли перебои с западными поставками комплектующих, что заставило заводы снизить обороты. Кроме того, в этом году многие промпредприятия из других сегментов раньше обычного ушли на рождественские каникулы. Если традиционно заводы снижают темпы с 25 декабря, то в этом - уже фактически с 15 декабря, то есть, на 10 дней раньше. Некоторые сделали небольшой запас продукции. А некоторые ушли "на каникулы" и без него, поясняя это снижением количества заказов от розницы, связанное с ростом цены и снижением продаж", - рассказал нам источник на энергорынке.

"За счет этого появилась возможность отменить отключения для населения", - добавил он.По его словам, по причине снижения потребления со стороны промышленности, даже при условии похолодания до минус 5 особых отключений для населения до 20 января не будет (если только не повторяться массированные атаки со значительным повреждением оборудования).

"А уже после 20 января посмотрим, как будет наращивать мощность промышленность, и что будет с погодой", - резюмировал эксперт.