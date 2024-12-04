На сентябрьской встрече в Нью-Йорке тогда еще кандидат в президенты США Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсуждали необходимость завершения войны в Украине.

Об этом в комментарии Fox News заявил будущий представитель Трампа по Украине Кит Келлог.

По его словам, Трамп считает эту войну "глобальной" и что ее пора заканчивать.

"В сентябре Зеленский приехал в Трамп-тауэр и они с президентом Трампом говорили о том, что после 1000 дней войны пора заканчивать эту войну. Потому что президент очень четко сказал: "Время пришло". И он прав. Эта война продолжается уже более 1000 дней. Она расширилась. Теперь она стала глобальной. Если посмотреть на то, что произошло, то в ней участвуют Северная Корея, предоставляя свои войска, участвуют иранцы, участвуют китайцы, участвуют россияне. Таким образом, состав войны расширился. Большая ошибка недооценивать Дональда Трампа. Мир уже делал это раньше и совершил огромную ошибку", - заявил Келлог.

Напомним, сразу после встречи Зеленский сообщил журналистам, что у него и Трампа "общий взгляд на то, что война должна закончиться, Путин не может победить, а Украина должна победить".

Возможно ли завершение войны в свете текущих событий, мы писали в отдельном материале.