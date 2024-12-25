В ходе сегодняшней ракетной атаки РФ были серьёзно повреждены генерирующие объекты на левобережной Украине и один на западе.

Об этом сообщает украинский журналист Юрий Николов на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодняшняя ракетная атака оказалась хуже для нас, чем две предыдущие", – пишет Николов.

Он прогнозирует, что отключения света по графикам теперь вернуться надолго. Николов пишет, что "если следующий удар по распределительным подстанциям окажется тоже удачным для Путина, то может стать уже х@рово. Причём не всей Украине".

Он отмечает, что генерации на левом берегу Днепра почти не осталось, и эта половина Украины питается с западной части, где работают АЭС. А потому левобережная Украина останется без света, если будут разрушены объекты, обеспечивающие передачу электроэнергии.

По его словам, россияне "выбивают нам остатки производства энергии на условно левобережной Украине (относительно энергооси Украины, она не совпадает с Днепром)".

"А это значит, что Харьков, Сумы, Днепр, Кривой Рог, Киев, Запорожье получают энергию из условно правобережной Украины, на которой и работают все наши атомные станции. И это неизбежно приведёт к тому, что левобережные будут обвинять правобережных в том, что тылу жируют при свете люстр, а на прифронтовые регионы все забили", – пишет Николов.

Известный энергоэксперт Александр Харченко прокомментировал сообщение Николова так: "Моя оценка ситуации в целом совпадает с изложенным, но точнее будем знать через пару дней".

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно о ракетной атаке РФ по энергетике Украины.

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