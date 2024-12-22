Польша до сих пор ни разу не сбивала российские ракеты или дроны, которые нарушали ее воздушное пространство, потому что они не были нацелены на объекты на территории страны.

Об этом в интервью украинской службе "Голоса Америки" заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, во всех случаях, когда ракеты попадали на территорию Польши, "речь шла о считанных секундах", поэтому их не нужно было сбивать без непосредственной угрозы Польше и другим странам НАТО. Он отметил, что до сих пор не было ситуации, когда ракета была нацелена на объекты в Польше.

Также Косиняк-Камыш сказал, что НАТО не принимало никаких решений относительно того, чтобы Польша могла сбивать ракеты над воздушным пространством Украины, "так что мы будем защищать нашу территорию".

"И если это воздушное пространство будет нарушено, ракету или дрон собьют. Мы будем делать это, если это будет возможно физически", – сказал министр.

Мы не раз писали о залетах в Польшу. Так, в конце августа во время массированной атаки по Украине ракетами и беспилотниками в воздушное пространство Польши залетел "Шахед".

А в июне из Калининградской области России в воздушное пространство Польши залетал воздушный шар, оторвавшийся от привязи.