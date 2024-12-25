Сегодня утром во время массированной атаки по Украине российская ракета залетала на территорию Румынии и Молдовы.

Об этом сообщили украинские мониторинговые телеграм-каналы.

Однако в румынском правительстве эту информацию опровергли.

"Согласно данным мониторинга румынских систем воздушного наблюдения и данным, предоставленным средствами стран НАТО, которые дополняют мониторинг, не было подтверждено пересечения румынского воздушного пространства в зоне ответственности Румынии", – заявил изданию Digi24 представитель Министерства национальной обороны Румынии Константин Спину.

Каналы написали, что российская ракета пролетела 140 км по территории Молдовы и Румынии, залетев из района Ямполя Винницкой области.

О залете ракеты из Молдовы сообщали и Воздушные силы ВСУ.

И президент Молдовы Майя Санду подтвердила эти данные.

Пока наши страны празднуют Рождество, Кремль выбирает разрушение — нацеливается на энергетическую инфраструктуру Украины и нарушает воздушное пространство Молдовы ракетой, действия, которые явно нарушают международное право. Молдова осуждает эти действия и полностью солидарна с Украиной", - написала Санду в соцсети Х.

На днях польский министр обороны объяснил, что Варшава до сих пор ни разу не сбивала российские ракеты или дроны, которые нарушали воздушное пространство страны, потому что они не были нацелены на объекты на территории Польши.

Мы в отдельном материале рассказывали, что известно о сегодняшнем ударе по Украине с применением ракет и дронов.