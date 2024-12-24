В результате ракетной атаки на Кривой Рог сильные разрушения получил жилой дом, есть раненые
Около 15:40 в Кривом Роге Днепропетровской области раздались взрывы. По данным местных властей , баллистическая ракета попала в многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщают в своих соцсетях глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Как написал Вилкул, войска РФ ударили баллистикой. Сильно пострадал четырехэтажный жилой дом на 32 квартиры.
"Мы все уже на месте, экстренные службы работают. К сожалению, готовимся к тяжелым новостям", - добавил Вилкул.
Предварительно в результате удара шесть человек ранены. Двух из них достали из-под завалов.
"До шести выросло количество пострадавших в Кривом Роге. Половина из них – в больнице. Женщины 69 и 72 лет и 78-летний мужчина. Все в состоянии средней тяжести", - рассказал Лысак.
20 декабря Кривой Рог тоже оказался под ударом. Тогда был частично разрушен двухэтажный жилой дом и пострадали шесть человек, среди которых 15-летняя девочка.
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