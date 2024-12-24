На одной из деталей "Орешника", которым Россия 21 ноября ударила по Днепру, нашли серийный номер и дату производства - 12 апреля 2017 года.

Об этом сообщает Defense Express и публикует фото.

"То, что в этой ракете используются деталь, которой уже более 7 лет, прямо говорит, что собрали конкретно этот "Орешник" примерно в 2017-2018 годах. И именно с этого времени сама ракета где-то лежала на складе", - комментирует издание.

В 2017 году в РФ собирались начать производство ракетного комплекса РС-26 "Рубеж", но отказались от этой идеи. Defense Express предполагает, что "Орешник" собирали из готовых элементов.

Напомним, Путин заявлял, что разработка "Орешника" началась с нуля в июле 2023 года.

Бывший инженер-конструктор КБ "Южное" Александр Кочетков говорил, что разработка "Орешника" началась в Днепре еще в советское время. По его данным, данная баллистическая ракета происходит из советской разработки твердотопливной ракеты "Универсал".

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