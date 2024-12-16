Разработка ракеты средней дальности "Орешник" началась в советском Днепропетровске (сейчас переименован в Днепр), по которому в итоге она и ударила.

Об это в интервью "Радио Свобода" рассказал политолог и бывший инженер-конструктор конструкторского бюро (КБ) "Южное" Александр Кочетков.

По его словам, проект "Орешник" - преемник советской разработки твердотопливной ракеты "Универсал", созданной в Днепропетровске. После распада СССР документация этой ракеты была передана в Московский институт теплотехники.

Результатом модернизации стал российский ракетный комплекс стратегического назначения "Тополь-М", а впоследствии - межконтинентальная ракета "Ярс" и ее версия ракеты средней дальности "Орешник".

По словам Кочеткова, у России есть 10 таких ракет, и она планирует запустить их в рамках испытаний. Также он рассказал, что эти ракеты могут нести ядерный заряд и об их запуске Россия обязана предупреждать заранее США.

Напомним, пока Россия лишь однажды применяла "Орешник" - 21 ноября по Днепру.

По данным СМИ, новую ракету россияне выпустили с боеголовкой без взрывчатки. Ракета несла макетные боеголовки.