Россия может атаковать Украину своей новой ракетой "Орешником" на этих выходных. Об этом анонимно сообщил Financial Times представитель Совета нацбезопасности США.

"Как Путин публично заявил, Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник" по Украине, и вполне возможно, что Россия сделает это в ближайшие дни", - заявил источник в среду.

В последние дни США уже говорили, что в ответ на обстрел Таганрога американскими ATACMS Россия может ударить по Украине "Орешником".

Однако Москва сегодня заявила, что утренний обстрел энергетики и был ответом за Таганрог.

Также в Кремле положительно отреагировали на критику новоизбранного президента США Дональда Трампа дальнобойных ударов по РФ американскими ракетами.

"Заявление Трампа о том, что разрешение наносить удары вглубь территории России ведет к эскалации, совпадает с позицией Кремля", - заявил Дмитрий Песков.

Однако он считает, что пока преждевременно говорить, что Трамп это разрешение отменит и вообще пойдет на уступки РФ.

"Рассуждения о том, что с приходом нового президента США урегулирование пойдет легче, преждевременны, а какие действия он предпримет - покажет время. Кремль ждет шагов будущей администрации США по Украине, но помнит богатый опыт недружественных действий к РФ во время прошлого срока Трампа", - заявил спикер Кремля.

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