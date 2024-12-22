Удар "Орешником" по Южмашу в Днепре был акцией "в расчете на будущие переговоры о безопасности Европы".

Такое мнение высказал российский военный эксперт Валерий Ширяев. По его словам, этот удар не был связан с ситуацией на войне в Украине.

"Это не имеет отношения к фронтам (в Украине - Ред.), не имеет отношения никакого к положению войск… Это оружие, которое включает в зону поражения всё все страны НАТО, сколько их там есть, кроме США и Канады", - сообщил Ширяев, уточнив, что ракета добивает "до Эдинбурга".

По мнению Ширяева, "Орешник" сделан на базе ракет средней дальности С-20 "Пионер", которые были запрещены договором от 1987 года. По его словам, в советское время в Беларуси уже были готовы площадки для размещения "Пионера", куда теперь может стать "Орешник". Оттуда эта ракета может быстро нанести "первый обезоруживающий удар" по ядерному комплексу Франции и Британии.

Эксперт считает, что решение РФ по "Орешнику" - это ответ на планы США разместить в Европе "Томагавки" (тоже ракеты средней дальности). Также он заявляет, что американцы уже испытали свой аналог "Орешника", который летит на три тысячи километров (российская ракета на 5-6 тысяч км).

По его мнению, размещение таких ракет с обеих сторон усилит угрозу ядерной войны, поскольку не оставляет сторонам "и пяти минут на принятие решения, наносить ответный удар или нет", если произошел запуск этого оружия.

"Может быть, мы станем свидетелями новых переговоров и нового этапа разоружения. Ну, хотя бы для Европы. Пусть они (США - Ред.) лучше размещают эти ракеты против Китая, но Европу лучше делать чистым континентом от таких вооружений", - заключил Ширяев.

Напомним, Путин предложил Западу "провести эксперимент и техническую дуэль" по удару "Орешником" по Киеву.