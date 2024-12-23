Анализируем итоги 1034-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне замкнули окружение вокруг Макаровки, что южнее Великой Новоселки, свидетельствует карта DeepState. Указано присутствие там украинских войск.

Российские паблики, а также минобороны РФ заявляют, что захватили расположенное севернее Макаровки Сторожевое (на карте DeepState указано как серая зона).

Окружение Макаровки подтверждает лейтенант ВСУ с позывным Алекс. "Макаровка на юге от Великой Новоселки в полном окружении, надеюсь, высшие умы как-то планируют решать эту ситуацию", - пишет он.

При этом Генштаб ВСУ опроверг окружение. "Информация об окружении подразделений Сил обороны Украины в населенном пункте Макаровка на Времевском направлении, распространяемая медиа, не соответствует действительности. Непроверенные данные и, как следствие, ошибочные выводы о наличии такой ситуации – результат анализа отдельными наблюдателями и независимыми экспертами источников, данные в которых не соответствуют динамике боевых действий", - заявляет группировка "Хортица".

Под Курахово осоновные бои ведутся к югу и северу от дороги со стороны Запорожской области.

"Между Зеленовкой и Улакли противник пытается физически перерезать последнюю дорогу из Запорожья, как и с севера в районе Дачного, Также бои проходят за Шевченко и Петропавловку. Если одно из этих сел просядет, войска РФ сразу начнут выходить к Андреевке, и это будет мешок", - пишет боец с позывным "Мучной".

"Мучной" также сообщил, что российские войска атаковали важное село Терны под Лиманом и Северском и заняли его центр.

Информацию подтверждают и другие солдаты ВСУ. "Тяжелая обстановка в Тернах... За последнюю неделю ситуация в нем значительно ухудшилась, поселок который и до того был разбит, сейчас уже окончательно разобрали КАБами, держаться в нем фактически негде", - пишет "Алекс".

По его словам, в село вводят новую пехоту РФ и "прогноз не сильно утешительный". "Населенный пункт Терны очень важен для нас, ведь его контроль решает судьбу всего Северского направления, без преувеличений", - добавил военный.

Захват Тернов на левом берегу реки Жеребец действительно создаёт угрозу северному флангу обороны Северска - этот укрепрайон россияне тщетно пытались "пробить" с востока с лета 2022 года.

В Курской области россияне продвинулись в направлении Суджи, сообщает "Алекс".

"На правом фланге Курского выступа (военные РФ - Ред.) нормально так продвинулись за последние несколько дней в направлении Суджи, на участке до двух километров в ширину и столько же в глубину", - написал офицер.

Украинские военные карты этого пока не отображают. Российские военные паблики пишут о своемпродвижении южнее Суджи в направлении Махновки, а также о продвижениях севернее в районе Русского Поречного.

На юге поступают новые данные по российским атакам в Херсонской области, которые активизировались в пятницу.

Россияне закрепились на дачах в районе Антоновского моста около Херсона. Об этом пишет живший ранее в этом городе режиссер Сергей Зейналов.

Он сообщил, что в ночь на 20 декабря, когда был зафиксирован масштабный обстрел херсонского правобережья. российские ДРГ несколько раз пытались зайти в город со стороны Антоновского моста. "Россияне закрепились сразу за мостом, на дачах", - сообщил он. Район дач находится на левом берегу Днепра и, по данным военного паблика Deep State, контролируется ВСУ.

Отметим, что власти сообщали об атаке ДРГ на Херсон в ту ночь - заявляя, что их удалось отразить.

Позже Зейналов, со ссылкой на карту Deep State опроверг свое предыдущее сообщение о захвате района дач. Однако стоит отметить, что карта эта в последнее время обновляется с перебоями, а сам паблик пишет о давлении на себя со стороны командования ВСУ (но об этом ниже).

О продвижении на днепровских остовах в районе Херсона писали и некоторые российские военные паблики.

Официально Украина этого не подтверждала.

Если россияне действительно смогли закрепиться на левом берегу в районе Дач (а также на других островах), то они могут использовать это как плацдарм для атаки правого берега, Антоновки и Херсона.

Украинские СМИ пишут, что решение об атаке на Херсон россияне уже приняли. Этому благоприятствует рельеф местности и погода.

Как сообщают источники журналистов в командовании ВСУ, операция потребует форсирования Днепра на лодках или наведения переправ. А из-за подрыва Каховской ГЭС на отдельных участках Днепра образовалось сплошное болото, которое в холодную погоду замерзает, что облегчает проход. По данным украинских источников, командовать российской операцией будет уроженец Донецкой области генерал Теплинский.

Напомним, об угрозе форсирования Днепра Россией укрианские власти говорили уже не раз за последние несколько недель.При этом неясно, если у РФ вообще такие планы. Как показал опыт ВСУ в Крынках это крайне тяжелая операция. А если они есть, то пока непонятно насколько эта операция стратегически значима - либо ее россияне специально "прокачивают" для отвлечения украинских сил на второстепенный участок фронта.

В Украине тем временем пытаются закрыть крупнейший OSINT-проект Deep State - военный паблик, который составлял карту боевых действий по всему фронту.

За последнюю неделю она стала заметно реже обновляться. Последнее обновление доступно за позавчера - 21 декабря. Обычно телеграм-канал обновлял карту в ежедневном режиме и комментировал ситуацию на фронтах, сообщая о новых продвижениях российских войск.

Нардеп Маряна Безуглая заявила, что власти планируют закрыть DeepState, мобилизовав его сотрудников в пехоту. Она заявляет, что за этим стоит лично главком Сырский.

"Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState — последний бастион более-менее адекватной информации о линии фронта. В проекте: Мобилизация команды DeepState (в пехоту их нет людей — нет проблемы). Обращение к СБУ и правоохранителям по разглашению информации (нечего здесь OSINT играть). Всякая дискредитация проекта (у Генштаба своя правда и "контролируемая" ситуация). Закрытие проекта (Зачем все эти карты? Достаточно лживых докладов)", - заявляет Безуглая.

Команда Deep State по сути подтвердила давление на них со стороны командования.

"Всегда работали и прилагали максимальные усилия для победы и помощи нашим бойцам и нашей стране. Поэтому имеем железную репутацию и то самое ценное доверие среди общества, а самое главное среди военных. Поэтому есть самая известная карта русско-украинской войны в Украине и мире. Но, к сожалению, не всем главкомам нравится правда и это обидно", - говорится в сообщении.

Попытки закрытия Deep State раскритиковали и военные. "Лучше думать как избегать "котлов" и окружений, а не о том, как их скрыть", - написал боец "Айдара" Станислав Бунятов.

То есть, он связывает этот инцидент с попыткой заблокировать информацию об ухудшающейся ситуации на фронте.

Удар по Казани

На выходных украинские беспилотники ударили по нескольким регионам РФ.

Наибольший резонанс вызвала атака на Казань утром в субботу. Появилось много видео с тем, как беспилотники врезались в здания.

Минобороны РФ заявило, что часть беспилотников были сбиты, еще часть - подавлены средствами РЭБ.

При этом российские паблики предполагают, что украинские беспилотники, которые сегодня врезались в дома в Казани, на самом деле летели в направлении крупных оборонных предприятий Казани - авиационного и вертолетного заводов. Однако при планировании полета низколетящих дронов не были учтены высотные дома у них на пути, в которые они и врезались.

На одном из видео четко видно, как беспилотник врезается в верхний этаж жилого дома примерно в том же месте, куда врезался и предыдущий. Вряд ли этот ЖК мог быть реальной целью БПЛА. Также как и вряд ли РЭБ сбил с курса два беспилотника так, что они попали в один и тот же дом и почти в одно и тоже окно.

Ещё на двух видео видно как дроны врезаются в верхушки домов. То есть, из-за не учета фактора высотной застройки запланированные цели в Казани эти беспилотники не поразили.

Путин в ответ на удар по Казани пригрозил Украине "многократно большими разрушениями".

Мобилизация и проблемы с пехотой

В Украине продолжаются инциденты с жесткой мобилизацией и уличным "отловом" мужчин. В самой же армии в пехоту отправляют не только военных блогеров. Генштаб ВСУ приказал отправлять на фронт специалистов ПВО, пишет The Guardian.

"Истощенная и изнуренная армия все больше состоит из пожилых мужчин. Поскольку страна приближается к трем годам полномасштабной войны с Россией", - говорится в статье.

Зеленский сопротивляется публичным призывам администрации Байдена снизить мобилизационный возраст до 18 лет, что испортило отношения между Киевом и Вашингтоном в последние месяцы. Чиновники в администрации президента США раздражены тем, что Киев часто требовал больше оружия, но не мог мобилизовать необходимое число солдат для пополнения армии, отмечает издание.

"Люди, которых мы получаем сейчас, не похожи на тех, кто был там в начале войны", - сказал один солдат, который сейчас служит в 114-й бригаде ТРО Украины.

"Недавно мы получили 90 человек, но только 24 из них были готовы выдвинуться на позиции. Остальные были старые, больные или алкоголики. Месяц назад они ходили по Киеву или Днепру, а теперь они в окопе и еле держат оружие. Плохо обучены и плохо экипированы", - рассказал он.

Два источника в подразделениях ПВО сообщили Guardian, что дефицит на фронте стал настолько острым, что Генштаб приказал и без того истощенным подразделениям ПВО "высвободить больше людей для отправки на фронт в качестве пехоты".

"Эти люди знали, как работает противовоздушная оборона, некоторые прошли обучение на Западе и имели реальные навыки, теперь их отправляют на фронт воевать, для чего у них нет никакой подготовки", - сказал источник, добавив, что это снижает эффективность работы украинской системы ПВО.

В прошлом месяце нардеп Марьяна Безуглая также заявила, что войска ПВО переводятся в пехотные части. Это подтвердил и экс-спикер ПВО Юрий Игнат. А вчера она назвала украинскую пехоту "рабством в один конец".

"Мы ничем не отличаемся от россиян: мясные штурмы, восстановление позиций в низинах, часто без доразведки и взаимодействия подразделений и т.д. Сегодня реальная пехота - а не те, кто может писать в Facebook - это рабство с билетом в один конец. И это рабство не из-за того, что россияне нападают, что является очевидным фактом, а из-за ежедневных тупых и отсталых решений военного командования и игнорирования потребности в профессионализме, правде и планировании", - пишет Безуглая.

Также она осудила практику перевода в пехоту врачей, специалистов по ПВО и артиллеристов. По их мнению, этих специалистов следует совершенствовать, а "не отправлять не по специальности, где они будут неэффективны и скоро погибнут".

Безуглая заявляет, что из-за коррупции и низкого качестве управления армия "разваливается и гниет".

"Перед глазами генералов цветет и пахнет коррупция: устройство своих в тыл, лишь бы не попасть в пехоту. Именно такие во время чисток обычно остаются на своих местах, а в пехоту отправляют именно тех, кто не подкупил и является специалистом, неспособным к интригам ради теплого места. Армия разваливается и гниет именно из-за качества менеджмента и принимаемых наверху решений", - заявляет Безуглая.

А "Громадське" пишет о еще одной проблеме ВСУ - повальный алкоголизм. До 70% личного состава ВСУ выпивают немного алкоголя, чтобы спокойно уснуть, но некоторые без него уже не могут даже встать, рассказал изданию командир роты Дмитрий.

"Мне кажется, что по 50 граммов, лишь бы спокойно заснуть, принимают до 70% личного состава. Но выпивка от выпивки отличается. Один принял, выспался - и утром готов к выполнению любой задачи. А другой без 100 граммов уже и встать не может. Вот с такими как раз проблемы. Потому что они пьют, пока есть что пить, а есть всегда", - говорит командир роты.

Главный сержант 93 бригады Олег говорит, что, по его наблюдениям, до 80% алкоголиков в ВСУ были такими и до армии.

"Была ситуация: я за продовольствием отправлял проверенного, надежного человека. Он однажды привез ребятам посылки с почты. Никаких бутылок алкоголя не было. А ребята напились. Я к их минералке — а там такой самогон, что горел не хуже смазки", - говорит командир роты Дмитрий.

А лейтенант-взводный однажды получил ранение в спину во время боя после того, как перетрусил вещи личного состава в поисках самогона и был повален на землю с предупреждением, чтобы "успокоился".

Также была ситуация, когда напились все трое бойцов на позиции. Командование поняло это по рации и их пришлось выводить под огнем и ставить туда других солдат. Иногда сменщики пьяных бойцов в такой ситуации погибали, пишет "Громадське".

Будет ли война Молдовы с Приднестровем?

Российская разведка сегодня заявила, что президент Молдовы Майя Санду якобы отдала приказ о подготовке военной операции в Приднестровье.

В заявлении российской СВР говорится, что на недавнем совещании по энергетике в Кишиневе обсуждался вопрос остановки транзита российского газа через Украину, от которого зависит и Молдова.

Премьер на совещании заявил о критической ситуации без российского газа, но президент Санду, как утверждает РФ, отказалась обсуждать транзит с Украиной. Она якобы заявила, что если Россия не решит вопрос поставок газа в Молдову, Кишинев может захватить одну из приднестровских электростанций.

В Кишиневе такие планы опровергли.

"Это серьезная и опасная дезинформация, призванная посеять панику и недоверие. Мы подтверждаем, что Кишинев по-прежнему твердо привержен мирному урегулированию конфликта без каких-либо исключений", - заявляет глава Кабинета президента Молдовы Адриан Балутель.

Что касается ситуации с газом, он пишет, что между "Молдовагаз" и "Газпромом" существует "четкий контракт, который предусматривает поставку природного газа на левобережье, независимо от маршрута транзита". А "нынешние проблемы вызваны отказом "Газпрома" выполнять свои договорные обязательства".

Эти заявления вновь пробудили разговоры о возможном обострении в этом регионе. Такие слухи регулярно возникали с начала полномасштабной войны, но еще ни разу не оправдывались. С чем они связаны на сей раз?

Поводом для них стал острый энергетический кризис, перед лицом которого оказалась Молдова накануне нового года. С 1 января 2025 года, как ожидается, полностью прекратится транзит российского газа через Украину. В том числе транзитом его получала и Молдова. Однако распределялся он весьма примечательным образом.

В 2022 году "Газпром", ссылаясь на проблемы с украинским транзитом, на треть снизил поставки газа в Молдову. После чего Кишинев принял стратегическое решение – перейти на закупки для собственных нужд газа на европейском спотовом рынке, а львиную долю получаемого от "Газпрома" топлива отправить в Приднестровье. Причем это была не благотворительность, а экономический расчет – в Приднестровье газ поступал на Молдавскую ГРЭС, где он перерабатывался в электроэнергию, которая затем продавалась в Молдову. Причем по довольно низкой цене и закрывал значительную частью потребностей страны. Так, в декабре Молдова планирует получить из Приднестровья до 40% всей необходимой электроэнергии. Остальная часть придется на импорт из Румынии и местные ТЭЦ. Но свет из Приднестровья самый дешевый. Особенно, если сравнивать с румынской электроэнергией.

Для того, чтобы эта схема продолжала работать после 1 января нужно, чтобы в Молдову по-прежнему поступал газ от "Газпрома". Но через Украину это нереально. Более того, Киев уже дал понять, что не будет вообще вести какие-либо переговоры о с компанией "Молдавагаз", так как 50% в ней принадлежит "Газпрому".

Остается вариант поставок через "Турецкий поток". И переговоры Кишинева с "Газпромом" об этом уже велись. Однако быстро зашли в тупик – РФ ставит условием перенаправления поставок погашение "исторического долга" Молдовы за газ, который Москва оценивает в 700 млн долларов. Но Кишинев признает долг только в 8 млн.

В связи с этим и возникла перспектива масштабного энергетического кризиса из-за отсутствия поставок газа в Приднестровье.

Ситуация для Молдовы крайне тяжелая. Теоретически она может заменить электроэнегию из Приднестровья поставками из Румынии. Но, во-первых, единственная линия передач из Румынии идет в Молдову через Приднестровье (альтернативная будет достроена только к концу 2025 года). Во-вторых, румынская электроэнергия сильно дороже, а значит придется повышать тарифы для населения.

И это для молдавских властей будет крайне болезненно с учетом намеченных на этот год выборов в парламент страны. Уже после проблемных для Санду президентских выборов и референдума об интеграции в ЕС стало понятно, что для партии власти выборы в парламент будут очень трудными (подробнее об этом - здесь). А если еще и произойдет резкий рост тарифов, то вероятность победы оппозиции, которая в той или иной степени ориентирована на РФ, будет вполне вероятна. Тем более, что тарифы уже растут. Так как правительство Молдовы не закупало газ впрок на европейском рынке летом, когда он был дешевым, и озаботилось созданием запасов только к концу осени, когда он сильно подорожал, тарифы на газ пришлось поднять на 27,5%. После чего был отправлен в отставку министр энергетики Виктор Парликов, но тарифы от этого, понятное дело, не снизились, а доверие к Санду и ее партии не увеличилось.



Поэтому энергетический кризис может создать очень большие политические поблемы для Санду.

Однако очень тяжело придется и Приднестровью, которое, в случае прекращения поставок от "Газпрома", вообще останется без газа. Да и со светом, не исключено, будут проблемы. Какое-то время, Днестровская ГРЭС сможет работать на запасах угля, но они не бесконечные, а закупать регулярно крупные объёмы угля - это серьёзные деньги.

Газ и электроэнергию можно закупать через Молдову на европейском рынке. Но это будет многократно дороже и приведет к резкому росту коммунальных тарифов для приднестровцев (сейчас они, благодаря поставкам российского газа, поддерживаются на очень низком уровне), а также к фактическому коллапсу приднестровской промышленности, которая также работает благодаря дешевому газу и электроэнергии.

Разве что разницу в тарифах компенсирует Россия прямыми вливаниями в бюджет Приднестровья. Но это Москве обойдется многократно дороже, чем продолжить поставлять газ в Молдову через Балканы и "Турецкий поток". И этот момент оставляет шанс на то, что все стороны все ж таки найдут решение проблемы. Хотя пока каких-либо конкретных переговоров не ведется.

В общем, ситуация действительно сложная. Однако, в перспективе, имеет, скорее, не военные, а политические последствия и развитие.

Все происходящее пока выглядит как попытка Москвы резко ухудшить внутриполитические позиции Санду, снизить ее рейтинг на выборах и обеспечить на них победу лояльных РФ сил. А затем, возможно, и организовать полноценную реинтеграцию Приднестровья в Молдову, чтоб усилить и закрепить пророссийский вектор Кишинева. А заодно и избавиться от груза обязательств по поддержке непризнанной "республики", с которой у РФ нет общей границы.

В тоже время, учитывая очень высокие геополитические ставки (по сути, речь идет об определении будущего курса Молдовы), общую напряженность в регионе, продолжающуюся войну в Украине, а также стремление разных сторон "качнуть ситуацию" накануне инаугурации Трампа, конечно, нельзя полностью исключать и радикальных сценариев вплоть до военных.

Но препятствия для них такие же как и раньше.

Для России "активировать" Приднестровье в военном плане бессмысленно до тех пор, пока российские войска не вернутся на правый берег Днепра и не приблизятся вплотную к границе непризнанной "республики". А это, на данный момент, крайне гипотетическая вероятность.

Молдова же сама военным путем в силу слабости своей армии с Приднестровьем справиться не сможет. Румыния в войну вряд ли вмешается, так как она член НАТО, а в "республике" находится российский контингент и появляется вероятность прямого столкновения РФ и армии страны-члена Альянса. На что НАТО добро, скорее всего, не даст.

Что касается ВСУ, то до окончания полномасштабной войны в Украине атаковать Приднестровье инициативно (а не как ответ на удар из "ПМР") они могут только при двух условиях. Первый – официальная просьба Молдовы на ввод войск на свою международно-признанную территорию. Второй – если будет полная уверенность, что армия и силовые структуры Приднестровья и расположенный там российский контингент не окажет серьезного сопротивления и сложат оружие без боя. Если такой уверенности не будет, то наступление на Приднестровье может стать очень опасным мероприятием.

"ПМР" в состоянии выставить армию, с учетом российских солдат, резервистов и сотрудников силовых структур в 20-30 тысяч человек, а то и более. Причем неплохо вооруженных. То есть, ВСУ, для проведения полноценной общевойсковой операции, придется направлять на этот новый фронт десятки тысяч солдат. Что, в нынешних условиях острой нехватки личного состава на передовой, может иметь тяжелейшие последствия для основного российско-украинского фронта.

Но, повторимся, с учетом общей крайне напряженной обстановки вокруг Молдовы, на 100% никаких вариантов исключать нельзя.

Курс на мир или войну до 2026 года?

Если ситуация пойдет по негативному сценарию, война в Украине продлится до середины 2026 года. Такой прогноз публикует МВФ. По базовому сценарию, война завершится к концу 2025 года.

Негативный сценарий "влечет за собой более длительный и более интенсивный шок для экономической активности, бюджетных потребностей и платежного баланса" Украины.

Также фонд в любом случае ждет замедления экономики Украины в 2025 году "из-за все более жесткого рынка труда, последствий российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и сохраняющейся неопределенности относительно войны". Поэтому МВФ поддерживает повышение налогов в Украине и ужесточение политики по "мобилизации внутренних доходов" из-за высоких рисков инфляции.

То есть, прогноз для экономики Украины неутешителен даже при "базовом" сценарии. При этом избранный президент США Трамп настойчиво отправляет сигналы о том, что намерен добиться окончания войны гораздо раньше сроков, предсказанных МВФ.

Вчера на на консервативном форуме в Аризоне избранный президент США дал понять, что может встретиться с Путиным для урегулирования войны в Украине.

"Одна из вещей, которые я хочу сделать, и быстро... Президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Мы должны дождаться этого, мы должны закончить эту ужасную войну", - заявил Трамп. "Я закончу войну в Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке. И я обещаю, что не допущу Третьей мировой войны, к которой мы приближаемся", - сказал избранный президент США.

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц также со ссылкой на своего патрона заявил, что "война должна закончиться". И что эта мысль начала доходить до Киева и других европейских стран.

"Сейчас президент четко заявил, что война должна закончиться. Интересно было наблюдать за всеми изменениями: как среди европейских лидеров, так и среди украинцев, все теперь принимают эту рамку. Поэтому часть моей работы и работы нашей команды, которую он сформировал, состоит в том, чтобы понять, кто находится за столом переговоров, как привлечь людей за этот стол, и какая структура соглашения наилучшим образом отвечает нашим интересам?" - сказал Уолтц в одном из интервью.

Он поставил под сомнение, что в интересах США - освобождение всей территории Украины.

"Меня, конечно, мои избиратели спрашивают: входит ли в национальные интересы Америки ожидание, что каждый русский уйдет с каждого дюйма Украины, включая Крым? Сколько времени это займет? Сколько денег это будет стоить? Сколько жизней будет потеряно? Реалистична ли вообще такая цель на данном этапе? Это важный вопрос, и мы, безусловно, его обсуждаем", - сказал конгрессмен.

По его словам, уходящая администрация Байдена не могла четко объяснить, какие цели преследуют США в Украине, и достижимы ли они.

То есть, сигналы от команды Трампа и от него самого пока достаточно прямолинейны - республиканец после инаугурации займется организацией переговоров. Формат которых сейчас, судя по всему, прорабатывается. И они, по всей вероятности, будут включать прямую встречу Трампа и Путина (который уже дважды повторил, что готов к "разумным компромиссам" в отношениях с Белым домом).

Эта встреча может быть проблемной для Украины.

Зеленский неизменно критикует западных лидеров, которые звонят Путину или ездят к нему. Так, сегодня президент Украины резко высказался насчет словацкого премьера Фицо, который вчера побывал в Москве и даже призвал правоохранительные органы Словакии расследовать его возможный "сговор с Путиным". А накануне президент Украины был недоволен звонками в Кремль Шольца и Орбана.

Основная претензия - что все они "обсуждают Украину без Украины" и нарушают западное единство против российского вторжения. При этом вряд ли Киев начнет в том же тоне критиковать Трампа, если он решит встретиться с Путиным. А Трамп следом вполне может пригласить Зеленского присоединиться к этому формату - чего Украина не хочет и называет любые переговоры с Россией преждевременными.

И, если со стороны Киева последует отказ садиться за стол переговоров, когда на это пойдет уже лично Трамп - можно прогнозировать серьезный конфликт между Банковой и Белым домом. Который, с учетом "разности потенциалов" и тотальной зависимости от США, ничем хорошим для украинского руководства не закончится.

Это, вероятно, понимают в Киеве и к вероятным переговорам готовятся по-своему. Как пишет газета Financial Times, украинские власти хотят перехватить инициативу на фронте к инаугурации Трампа, чтобы показать, что украинцы – "победители".

Издание сообщает со ссылкой на военных чиновников и аналитиков, что следующие несколько месяцев "станут решающим этапом войны, поскольку Украина пытается стабилизировать свою оборону и укрепить свои позиции на востоке на случай, если Трамп вынудит ее к переговорам с Путиным".

"Украина надеется замедлить наступление России и перехватить инициативу к моменту вступления Трампа в должность, поскольку украинские руководители полагают, что доказательство того, что они являются "борцами" и "победителями", поможет убедить избранного президента США поддержать их", – пишет FT.

Однако в успехе этого плана есть сомнения. Как пишет издание, украинские власти признают, что "им трудно сдерживать более многочисленную и лучше оснащенную российскую армию в условиях нехватки личного состава. Поэтому они планируют набрать дополнительные войска, хотя усилия по привлечению новобранцев затрудняются тем, что военная служба не имеет фиксированного срока".

Детальнее стратегию Киева по противодействию "плану Трампа" мы анализировали здесь.