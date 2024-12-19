Владимир Зеленский в Брюсселе сегодня почти одновременно с прямой линией Владимира Путина дал пресс-конференцию, во время которой по сути изложил свою новую стратегию в условиях, когда многие на Западе, включая избранного президента США, все более явно склоняются в сторону завершения войны.

Зеленский заявил, что против прекращения огня без гарантий безопасности.

"Нужно знать, что будет завтра, для того, чтобы прекращать огонь. Нужны гарантии безопасности, нужна сильная позиция для переговоров", - сказал украинский президент.

На вопрос о том, что подразумевает сильная позиция Украины для начала переговоров, он ответил: "Нужно, чтобы армия РФ стала слабее и не смогла продвигаться вперед", а также финансирование и гарантии безопасности.

Иными словами, Зеленский предлагает Западу продолжать поддерживать Украину, пока нынешний наступательный импульс российской армии не иссякнет. После чего Москва может, по логике президента Украины, пойти на более приемлемый для Киева формат переговоров - например, согласившись со вступлением Украины в НАТО или с размещением в Украине западных войск (хотя из Европы идут намеки, что без согласия РФ страны свои армии в Украину не отправят даже после завершения войны).

Западная (особенно британская) пресса в последние дни много пишет о том, что Россия проигрывает экономическую войну, и намекает, что долго Москва воевать в нынешнем режиме не сможет. Также высказывается мнение, что в 2025 году Россия может столкнуться с проблемами набора добровольцев, и в случае продолжения войны ей придется объявлять мобилизацию, что ухудшит экономическое положение и может создать внутриполитическое напряжение. Это созвучно заявлениям Зеленского о планах "ослабить" Россию, чтобы получить лучшие условия мира.

Определенные основания у такой стратегии Киева есть: даже с учетом постоянного продвижения россиян признаков обвала фронта у ВСУ пока не наблюдается, а жизненно важным центрам украинской обороны - Запорожью, Днепру и Харькову - РФ пока непосредственно не угрожает. Украина же заявляет, что даже без помощи США сможет в таком режиме держаться как минимум до середины следующего года, используя уже поставленное оружие.

Правда, нарастают и проблемы у ВСУ, с которыми пока справиться не могут, в частности, массовый уход в самоволку и явное исчерпание потенциала мобилизации - даже в нынешнем жестком формате. Украинские источники признают, что темпы мобилизации не позволяют восполнять потери на фронте, то есть численность Сил обороны уменьшается, при этом российская группировка продолжает увеличиваться (что недавно признал и главком ВСУ Александр Сырский).

Кроме того, в России развивают военное производство и, судя по официальным цифрам сторон, начинают опережать ВСУ по тем же дронам.

На фоне снижения западной поддержки, на которое жалуется Зеленский, время может сыграть далеко не на стороне Киева. И неясно, кто в результате "ослабеет" раньше, когда дело подойдет к переговорам.

Но главный не до конца понятный момент - стратегия Дональда Трампа. Судя из его заявлений о том, что нужно готовиться к соглашению о завершении войны, и аналогичных тезисов его соратников вроде будущего спецпредставителя по Украине Кита Келлога, пока у избранного президента США намерены продолжать курс на быстрое прекращение огня.

Кроме того, фактическим союзником Трампа в этом плане выступил руководитель ведущей страны ЕС канцлер Германии Олаф Шольц, который сегодня провел с будущим президентом США разговор. Во время беседы стороны согласились, что война затянулась и нужно ее прекратить как можно скорее.

И если Трамп всерьез решит исполнять этот план, то у Киева будет очень мало вариантов от него отмахнуться и продолжать настаивать на том, что войну нужно продолжать столько, сколько нужно, чтобы "ослабить Россию".

Однако попытки убедить в этом будущего президента США украинские власти наверняка ещё будут предпринимать. Тем более что у них немало влиятельных союзников на Западе с такой же позицией.