Сегодня в России состоялось ежегодное мероприятие "Прямая линия с Владимиром Путиным". Среди всех заявлений об Украине наиболее примечательными были слова Путина о том, что РФ готова к компромиссам по переговорам о завершении войны.

Безусловно, это может быть просто информационным ходом, чтобы показать, что "Москва настроена конструктивно по переговорам, но вот Киев против". Но показательно, что слово "компромиссы" вообще прозвучало из уст президента РФ.



Правда, он еще раз повторил, что готов к переговорам на основе Стамбульских соглашений и своих июньских условий (где, напомним, было требование передачи под контроль РФ территории всех четырех областей Украины). Однако "на основе" не равнозначно слово в слово. "На основе" - это изначальная позиция одной из сторон перед стартом переговоров, которая, как правило, затем может несколько измениться при достижения компромиссов.



И декларируемая готовность на них Путина означает, например, что вероятность согласия РФ на завершение войны по линии фронта без получения контроля над четырьмя областями не равна нулю. Также как и возможность корректировки и других пунктов позиции Москвы.



Хотя, естественно, никто пока не может точно сказать, какие из них Кремль считает принципиальными и неизменными, а по каким готов к компромиссам. Тем более что это напрямую будет зависеть в том числе и от ситуации на фронте к моменту, когда переговоры начнутся.



Второй момент – заявления касательно того, что Зеленский (а также все назначенные им лица), по мнению Путина, «не легитимен», а следовательно, с ним никаких переговоров вести нельзя, так же как и подписывать соглашения. А «единственный легитимный орган» – это Верховная Рада и ее спикер. С ними Путин говорить готов.



Правда, уход Зеленского с поста президента как условие начала переговоров он прямо не ставил. Сказал, что переговоры можно начать, и даже соглашение подписать, и при «режиме Зеленского», но не с ним. А с ним - только если он проведет выборы и переизберется.



Однако на практике, если речь идет не о перемирии (которое может подписать любой уполномоченный представитель), а о полноценном мирном соглашении, то условия Путина можно выполнить только одним образом – через заявление Зеленского об отставке с поста президента, после чего и.о. главы государства становится спикер Рады.



Потому что, по украинскому законодательству, подписывать международные договоры от имени Украины имеет право только президент либо уполномоченное им лицо. Конечно, Зеленский может уполномочить подписать мирный договор спикера Рады. Но, исходя из заявления Путина, это будет «нелегитимный» уполномоченный, потому что уполномочил его «нелегитимный» (по утверждению Кремля) президент.



Что касается варианта с переизбранием Зеленского, то вероятность проведения выборов до окончания войны близка к нулю. Теоретически, возможен сценарий, когда сначала заключается перемирие, затем в Украине отменяется военное положение и проходят выборы. После чего уже их победитель и подписывает мирный договор.



Но Путин неоднократно выступал против перемирия и заморозки войны, настаивая на «прочном мирном соглашении с гарантиями безопасности». К слову, примерно о том же заявляет и Зеленский.



Поэтому, скорее всего, Путин продолжает делать заявления о «нелегитимности Зеленского», либо пытаясь убедить Трампа, что без ухода действующего президента Украины достичь мира нереально, а потому его нужно поменять (задача-максимум), либо просто с целью ослабления переговорных позиций Киева, а также для продвижения в массы, как сейчас модно говорить, "нарратива" о том, что "пока Зеленский президент, мира не будет, потому что Путин с ним вести переговоры не хочет".



Что же касается того, с кем в реальности и на каких условиях будут проходить переговоры и заключаться какие-либо соглашения, то это определится не ранее момента, когда дело к этим переговорам подойдет. Исходя из общей военной, внутриполитической и геополитической ситуации, сложившейся к тому времени.