В Брюсселе президент Владимир Зеленский снова заявил, что считает лучшей гарантией безопасности для Украины членство в НАТО, поэтому будет и дальше просить об этом. Но рассматривает и другие варианты, в том числе "санкционные и финансовые".

"Но всего этого недостаточно, чтобы говорить, что Путин не придет снова. Лучшее - это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права, в любом случае, даже на пути в НАТО. Пока мы не в НАТО, мы рискуем", – заявил Зеленский.

Напомним, что РФ выдвигала требование по сокращению ВСУ на Стамбульских переговорах. И говорила, что они должны лечь в основу нового мирного процесса.

Также Зеленский заявил, что поддерживает идею ввода западных миротворцев в Украину, по которому пока нет консенсуса.

"Мы поддерживаем идею усиления Украины. Я положительно воспринимаю, что Эммануэль Макрон уже имел контакты с некоторыми лидерами. Пока не хочу говорить детали, потому что мы в процессе. И я вижу, что есть уже позитив от некоторых лидеров по этому поводу. Это непростой процесс, вы понимаете, какие в этом риски", - сказал Зеленский.

Напомним, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что для отправки немецких миротворцев нужно будет согласие РФ.

Война в Украине идет 1030-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.