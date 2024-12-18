Советник Офиса президента Михаил Подоляк сомневается, что в ближайшее время Западные союзники направят миротворческий контингент в Украину.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе краткого интервью журналистам.

"В ближайшей перспективе вряд ли. Давайте всё же без иллюзий жить. Сам факт дискуссии вокруг возможности отправить или контингент, или тренинговые и инженерные войска – это хорошо, что они уже идут. Но, давайте же объективно, безусловно, это очень тяжёлые дискуссии", – сказал советник главы ОП.

Подоляк считает, что начало подобных обсуждений означает, что некоторые силы в Европе, в частности президент Франции Эммануэль Макрон и немецкая оппозиция, осознают будущие угрозы со стороны РФ после завершения боевых действий в Украине. Но советник не уверен, что Москва согласится на размещение в Украине западных войск.

"Без принуждения Россия не будет согласна ни на один сценарий, который так или иначе ей не нравится", – подчеркнул чиновник.

Напомним, в настоящее время среди стран Европы нет консенсуса по вводу миротворцев, и Киев сомневается в его перспективе.

Ранее Берлин заявил, что Германия готова отправить своих миротворцев в Украину, если на то будет согласие РФ.