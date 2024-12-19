Обматерив Владимира Путина, Владимир Зеленский угодил в ловушку, которую ему устроил президент РФ.

Такое мнение высказал в своих соцсетях бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Площадная ругань по адресу Путина со стороны украинского руководства – это со всего размаху в ловушку, которую он им устроил", – написал Арестович.

Он также привел план действий, который, по его мнению, осуществляет президент РФ:

"Шаг 1. Путин заявляет: я не буду подписывать мирный договор с Зеленским, он нелегитимен. Это официальный приговор нашему руководству - зачем Западу ставить на лошадь, которую не примут в заезд?

Шаг 2. Путин заявляет, что сам он готов к переговорам и компромиссам.

Шаг 3. Наше руководство реагирует крайне эмоционально, формальный повод – заявление Путина о дуэли с "Орешником".

Шаг 4. Путин просто переадресовывает проблему Западу: смотрите – я готов к миру, а они недоговороспособны: "Мириться нужно, но мириться не с кем. Это уже ваша проблема".

"Как вы думаете, как Запад станет решать эту дилемму? В чью пользу и за счет кого?" – задается вопросами Арестович.

Напомним, Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак в недипломатичных выражениях прокомментировали прямую линию с Путиным.

"Люди гибнут, а ему интересно… Долбо@б", - написал Зеленский.

Что означают заявления главы Кремля, мы анализировали отдельно.