Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не готовы отдать свою свободу "е@аному террористу Владимиру Путину".

Об этом Зеленский сказал в эфире программе "Meet the Press" американского телеканала NBC News.

"Перед финалом беседы хочу у вас спросить: что вас поддерживает? Вы не чувствуете себя побежденным?" - спросила журналистка у президента.

"У меня много силы. Но даже если мы чувствуем себя сильными и имеем много энергии, это не значит, что мы хотим воевать всю нашу жизнь, потому что цена велика, потому что война забирает лучших из нас, лучших героев, лучших мужчин, женщин и детей.

Но мы не готовы отдать свою свободу этому е@аному (наиболее точный контекстуальный перевод с английского использованного Зеленским слова "f@cking" - Ред.) террористу Путину. Вот почему мы воюем", - заявил президент Украины.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что Владимир Путин не выдержит десяти лет войны, так как "он умрёт".

Также Зеленский называл Путина "вторым королем антисемитизма после Гитлера".

Отметим, что перед заявлением президента Украины глава Кремля высказался по поводу национальности Владимира Зеленского, назвав его "позором еврейского народа". Это произошло во время выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме, когда президента РФ попросили отреагировать на события в Украине.