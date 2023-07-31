Президент Украины считает, что Владимир Путин не выдержит десяти лет, так как "он умрёт".

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью бразильскому телеканалу GloboNews, сравнивая войну в Украине с сирийской.

По словам украинского президента, в отличие от Сирии, в Украине "другая война".

"Путин не проживет столько лет. В том темпе, в котором он воюет с нами, он не воевал в Сирии. И хотя там страшные страдания и разрушения, это другая война… Он не выдержит. 30 лет его не будет, он умрет - это абсолютно понятно. Но и 10 лет он не выдержит. Он не та уже фигура", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский называл Путина "вторым королем антисемитизма после Гитлера".

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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