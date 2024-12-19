Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак в недипломатичных выражениях прокомментировали традиционную ежегодную "Прямую линию с Владимиром Путиным". Первый назвал президента РФ с использованием мата, второй выругался мягче.

Так они назвали Путина после его "прямой линии".

"Люди гибнут, а ему интересно… Долбо@б", – прокомментировал украинский президент в Х предложение Путина устроить эксперимент с ударом "Орешником", сообщив заранее место и время удара, чтобы Украина могла использовать для его поражения любые западные системы ПВО.

"Старый, сумасшедший кретин", – такой комментарий оставил в своем телеграм-канале Ермак, который имеет диплом Института международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко.

Напомним, на прямой линии помимо прочего Путин вновь заявил, что считает Зеленского нелегитимным. И сказал, что готов к переговорам и компромиссам, но не с ним, а с главой Верховной Рады, которого назвал "единственно легитимным".

Между тем в Брюсселе Зеленский уже высказывался резко о предложении Путина насчет "Орешника", назвав его отморозком.

Что означают заявления главы Кремля, мы анализировали отдельно.