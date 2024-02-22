Президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина "сукиным сыном".

Такое мнение глава Белого дома высказал на предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, передает Reuters.

"У нас есть сумасшедший сукин сын Путин и другие. Мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальная угроза человечеству - это климат", - заявил президент США.

Байден употребил в речи аббревиатуру S.O.B - son of a bitch, "сукин сын".

Напомним, что еще до масштабного вторжения, в 2021 году, Джо Байден дал интервью, в котором согласился с утверждением, что Владимир Путин - убийца. Прозвучало это после публикации доклада разведки, в котором Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы. После этого, по словам Путина, американский президент позвонил ему, а затем они провели встречу в Женеве.

Также, как мы писали, в апреле 2022 года на фоне новостей об убийствах в Буче Киевской области Байден назвал главу Кремля "военным преступником".

Отметим, что Байден несколько раз называл Путина "военным преступником", которого нужно остановить. Кроме того, президент США охарактеризовал российского президента как "кровавого диктатора" и "чистейшего головореза".