Известный американский комик, актёр, мастер боевых искусств, спортивный комментатор и ведущий подкастов Джо Роган нецензурно выразился в адрес Владимира Зеленского из-за удара ВСУ по территории России западными ракетами.

Заявление он сделал, комментируя разрешение США на дальнобойные удары по территории РФ и ответный удар РФ баллистической ракетой по Днепру.

"Зеленский говорит, что Путин напуган. Пошел ты нах@й, мужик. Идите нах@й, люди, вы вот-вот начнете третью мировую войну! Они ударили межконтинентальной баллистической ракетой - впервые в истории. Это безумие! Эти ракеты могут нести ядерное оружие. Если это произойдет, весь мир изменится. Из-за военно-промышленного комплекса, из-за денег, отправляемых Украине, из-за уходящего президента. И люди это поддерживают. Это американские ракеты, мы это спонсируем, это прокси-война. Садитесь за стол переговоров, обсудите все и прекратите убивать людей", - заявил Роган.

Отметим, что незадолго до президентских выборов Роган провел довольно комплиментарное интервью с Дональдом Трампом, фактически открыто поддержав его и Илона Маска. К слову, именно в подкасте Рогана в 2018 году Маск покурил с ним марихуану, что стало мемом и вызвало скандал.

Его подкасты набирают десятки миллионов просмотров только на Youtube.

Напомним, 21 ноября Россия впервые применила в Украине межконтинентальную баллистическую ракету "Орешник". Она ударила по Днепру, где, по заявлению экс-советника Офиса президента, был поражен завод "Южмаш". На Западе это расценили как ядерное предупреждение Москвы.

После удара западные СМИ также написали, что в связи с применением нового оружия РФ в Киеве царят неопределенность, истощение и отчаяние.